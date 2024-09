Les architectes utilisent Twinmotion for Revit pour donner vie à leurs idées de conception. Grâce à une synchronisation simple entre Revit et Twinmotion, les architectes peuvent créer des scènes et des contenus visuels attrayants pour présenter leurs idées de conception. Les utilisations courantes de Twinmotion for Revit en architecture sont les suivantes : visualisation et simulation de l’intention du concepteur à l’aide de rendus, d’images fixes, d’expériences immersives en réalité augmentée/virtuelle et d’animations ; coordination des données et des parties prenantes de la conception ; création de supports marketing et de présentations interactives pour remporter plus de contrats. Les architectes utilisent Twinmotion for Revit pour représenter la conception architecturale, la conception environnementale, la conception urbaine, les intérieurs, et plus encore.