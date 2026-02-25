Weiterbildung, Schulung und Zertifizierung

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Seien Sie neugierig, lernen Sie Neues und erhalten Sie Schulungen von einem vertrauenswürdigen Partner.

Workshop im CNC-Labor am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien. Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Autodesk Fusion.

Made by Autodesk. Powered by Learning Partners.

Kontaktieren Sie noch heute einen Autodesk Learning Partner. Lernen Sie von Organisationen und Unternehmen, die von Autodesk autorisiert und für ihre herausragenden Kenntnisse und die Bereitstellung hochwertiger Lernerfahrungen anerkannt wurden. Autodesk bietet Schulungspartnern Zugang zu originalen Autodesk-Softwarelösungen, bestätigt ihre umfangreichen Kenntnisse über die Verwendung von Autodesk-Lösungen und verifiziert ihre effektiven Schulungstechniken. Die Schulungspartner vermitteln Ihnen die Fähigkeit, sich in Ihrem Bereich weiterzubilden und sich von der Konkurrenz abzuheben, um neue berufliche Chancen wahrzunehmen und Ihre Karriere voranzutreiben.

Der erste Schritt in eine bessere berufliche Zukunft

Kursraum am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien. Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Authorized Training Centers ATC®

Authorized Training Centers bringen Sie auf Ihrem beruflichen Weg voran. Nutzen Sie unsere Schulungszentren und die von Autodesk zertifizierten Ausbilder, um Produkte optimal einzusetzen und professionelle Zertifizierungen (Englisch) und Abzeichen zu erhalten.

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Autodesk Fusion-Studierende

Autorisierte akademische Partner

Autorisierte akademische Partner unterstützen qualifizierte Schüler, Studierende und Lehrkräfte. Unsere Partner und ihre von Autodesk zertifizierten Mitarbeitenden bieten Schulungen, die anderen dabei helfen, sich in ihren Bereichen weiterzubilden und sich von der Konkurrenz abzuheben, um neue berufliche Chancen wahrzunehmen und ihre Karriere voranzutreiben.

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Büro von Mace Construction Co., Inc. auf der Baustelle in Greenwich, London

Membership Training Providers

Das Programm Membership Training Provider (.de) wird in professioneller Zusammenarbeit zwischen Autodesk und der nationalen Leitung großer Gewerkschaften und den zugehörigen Schulungsorganisationen durchgeführt. Beteiligen können sich qualifizierte Gewerkschaften, gewerkschaftsnahe Schulungsanbieter, Wirtschaftsverbände und ähnliche von Autodesk zugelassene Organisationen.

Mehr erfahren (.de)
Ein Mann sitzt an einem Schreibtisch und benutzt einen Computer.

Sind Sie daran interessiert, Autodesk Learning Partner zu werden?

Unsere Schulungspartner helfen Studierenden, Lehrkräften und Fachleuten, sich kontinuierlich weiterzubilden, indem sie ihnen leistungsstarke Entwurfswerkzeuge, Inhalte, Schulungen und Lehrpläne an die Hand geben, um die Herausforderungen der realen Welt zu meistern und sich auf die Jobs von morgen vorzubereiten.

Autodesk Certified Instructors

Autodesk Certified Instructors (ACIs) sind zertifizierte, professionelle Ausbilder, die mit Autodesk Learning Partners verbunden sind und über anerkannte Produktkenntnisse und Lehrkompetenzen verfügen. Autodesk unterstützt zertifizierte Schulungsleiter dabei, die innovativen Köpfe der Zukunft in Autodesk-Lösungen zu schulen, damit sie sich in einer sich ständig verändernden Welt anpassen können.

Weitere Schulungsressourcen

Entdecken Sie unsere Schulungsoptionen.

Autodesk-Schulungspartner suchen

Der Partner-Finder ist die offizielle Autodesk-Plattform für die Suche nach Schulungspartnern, die Schulungsdienste, benutzerdefinierte Lernerfahrungen und Support für Kunden anbieten.

 

Autodesk-Schulungspartner werden (.de)

Unsere Schulungspartner helfen Studierenden, Lehrkräften und Fachleuten, sich kontinuierlich weiterzubilden, indem sie ihnen leistungsstarke Entwurfswerkzeuge, Inhalte, Schulungen und Lehrpläne an die Hand geben, um die Herausforderungen der realen Welt zu meistern und sich auf die Jobs von morgen vorzubereiten.

 

Autodesk-Online-Schulungen (Englisch)

Studierende und Lehrkräfte können aktuelle Online-Inhalte und -Kurse von Autodesk Learning nutzen. Üben Sie, testen Sie Ihre Fähigkeiten und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.

 

Autodesk-Zertifizierung (Englisch)

Autodesk-Zertifizierungen stehen für fortgeschrittene Fähigkeiten in Ihrer Branche. Sie helfen Ihnen dabei, Jobs zu finden und sich von anderen in der Branche abzuheben. Fügen Sie Ihre digitalen Abzeichen zu Ihren öffentlichen Profilen hinzu.

 

Autodesk Community (.de)

Tauschen Sie sich in Foren und Blogs (Englisch) von Autodesk mit Branchenkollegen aus, stellen Sie Fragen und geben Sie Informationen weiter. Es gibt auch eine dynamische Education Community (.de).

 

On-Demand-Kurse der Autodesk University (.de)

Autodesk University ist die Konferenz für kreative Köpfe. Die AU bringt Vorreiter aus der Konstruktions- und Fertigungsbranche in den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, Produktdesign, Fertigung sowie Medien und Unterhaltung zusammen, um Ideen auszutauschen, Branchenpraktiken voranzutreiben und Chancen für die Zukunft zu entdecken. Entdecken Sie die On-Demand-Kurse der AU für alle Konstruktions- und Fertigungsexperten.