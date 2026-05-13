Autodesk Authorized Training Centers sind Organisationen oder Schulungsanbieter, die Kunden, Branchenexperten, Studierenden und Lehrkräften hochwertige Lernerfahrungen bieten. Sie fördern künftige Innovatoren mit fundierten Autodesk-Produktkenntnissen, bereiten Studierende auf Zertifizierungsprüfungen vor und ermöglichen ihnen, ihre beruflichen Ziele in einer Welt im Wandel zu erreichen.

Um ATC zu werden, muss ein Unternehmen ein etablierter Schulungsanbieter mit erfahrenen, von Autodesk zertifizierten Ausbildern und Einrichtungen sein, die den Standards von Autodesk entsprechen. ATCs müssen sich verpflichten, eine hervorragende Ausbildung zu gewährleisten, ihren Lehrplan regelmäßig zu aktualisieren und den Studierenden angemessene Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus müssen sie die Anforderungen des ATC-Programms von Autodesk erfüllen. Gestalten Sie Ihre Zukunft. Werden Sie ein Autodesk Authorized Training Center.