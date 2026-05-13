Dazulernen. Vorbereiten. Erschaffen.

Authorized Training Center (ATC®)

Authorized Training Centers sind Teil der Learning Partner-Community. Schüler, Studierende, Lehrkräfte, Verbraucher, Branchenexperten und Unternehmen können hier unterschiedliche Aspekte der Zukunft von Entwurf und Produktion kennenlernen.

Bericht State of Design and Make 2025

Immer aktuell – Einblicke für Führungskräfte und Informationen zu neuen Technologien

Einblicke (Englisch) und Forschungsergebnisse (Englisch) aus branchenführenden Unternehmen zur Bedeutung der digitalen Transformation für die Resilienz, Nachhaltigkeit und Entwicklung von Fachkräften in Unternehmen.

Stillen Sie Ihren Wissensdurst durch ausbildergeführte Kurse und Online-Schulungen oder Online-Schulungen zum Selbststudium mit Autodesk

Authorized Training Centers ermöglichen Firmenkunden und Lehrkräften eine hochwertige Lernerfahrung. Das umfassende Kursangebot hilft bei der Erweiterung von Produktkenntnissen, der Vorbereitung auf Zertifizierungsprüfungen und der Umsetzung von Karrierezielen. Die von Autodesk autorisierten Schulungszentren verfügen über qualifizierte Mitarbeiter (Autodesk Certified Instructors), die bei der weltweiten Autodesk Learning Partner-Community anerkannt sind.

Kursraum am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien. Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Ist Ihr Unternehmen daran interessiert, ATC zu werden?

Autodesk Authorized Training Centers sind Organisationen oder Schulungsanbieter, die Kunden, Branchenexperten, Studierenden und Lehrkräften hochwertige Lernerfahrungen bieten. Sie fördern künftige Innovatoren mit fundierten Autodesk-Produktkenntnissen, bereiten Studierende auf Zertifizierungsprüfungen vor und ermöglichen ihnen, ihre beruflichen Ziele in einer Welt im Wandel zu erreichen.

 

Um ATC zu werden, muss ein Unternehmen ein etablierter Schulungsanbieter mit erfahrenen, von Autodesk zertifizierten Ausbildern und Einrichtungen sein, die den Standards von Autodesk entsprechen. ATCs müssen sich verpflichten, eine hervorragende Ausbildung zu gewährleisten, ihren Lehrplan regelmäßig zu aktualisieren und den Studierenden angemessene Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus müssen sie die Anforderungen des ATC-Programms von Autodesk erfüllen. Gestalten Sie Ihre Zukunft. Werden Sie ein Autodesk Authorized Training Center.

Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Autodesk Certified Instructor-Programm

Autodesk Certified Instructors (ACIs) sind bewährte, zertifizierte Fachkräfte, die sich durch ihre Autodesk-Lösungen, Produktkenntnisse, professionelle Wissensvermittlung und fortschrittlichen Lehrkompetenzen auszeichnen. ACIs werden von Autodesk geprüft und mit Schulungspartnern (Autodesk Learning Partner) in Kontakt gebracht. Ihre Aufgabe ist es, Lernende zu unterstützen und ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, um in einer dynamischen Welt flexibel zu bleiben.

Der erste Schritt in eine bessere berufliche Zukunft

Studierende arbeiten mit Fusion 360 am Nihon Kogakuin College von Hachioji in Tokio, Japan.

AAP beauftragen

Authorized Academic Partner-Programm

Autodesk Authorized Academic Partners (AAP) arbeiten mit akademischen Einrichtungen zusammen, um Lehrkräfte darauf vorzubereiten, die nächste Generation von Innovatoren zu inspirieren und zu fördern, und mit Studierenden, um sie auf die Branchen der Zukunft vorzubereiten. Academic Partner bieten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, für konzentrierte Gespräche und zur Vorbereitung auf Zertifizierungsprüfungen.

 

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Kursraum am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien. Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Autodesk-Zertifizierung erwerben

Autodesk-Zertifizierungsprogramm

Autodesk-Zertifizierungen stehen für fortgeschrittene Fähigkeiten in Ihrer Branche. Stellen Sie Ihre Kompetenzen in Konstruktion und Fertigung unter Beweis, um Ihre Einstellungschancen zu erhöhen, Ihre Karriere voranzubringen und Ihr Geschäft in den Bereichen AECO, Programmdesign und Fertigung sowie Medien und Unterhaltung auszubauen.

 

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BIM-Experten von Fortis Construction auf der Baustelle der Autodesk-Niederlassung in Portland, Oregon (USA).

Praxisnahe Präsenzschulung 

Programm Autodesk Membership Training Provider

Autodesk Membership Training Providers (MTP) sind gewerkschaftsnahe Schulungsorganisationen oder Berufsverbände, die sich für die Bereitstellung hochwertiger Lernerfahrungen, vertieftes Produktwissen und erweiterte Initiativen zur Einführung von Autodesk-Software zu Ausbildungszwecken bei Gewerkschaften und für zukünftige Branchenexperten einsetzen.

 

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Mehr zum Thema Bildung

Kursraum am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien. Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Autodesk Education-Ressourcen

Autodesk hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihre Studierenden und Lehrkräfte zu inspirieren und zu befähigen, die nötigen Kompetenzen, praktischen Erfahrungen und Referenzen zu erwerben, um eine bessere Welt für alle zu entwerfen und zu erschaffen.

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Studierende arbeiten mit Fusion 360 am Nihon Kogakuin College von Hachioji in Tokio, Japan.

Autodesk Education-Support

Hier finden Sie Hilfe und Ressourcen für Ihren gesamten Bildungs-, Lern- und Schulungsbedarf sowie Antworten auf Ihre Fragen zu Autodesk-Produkten.

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