Membership Training Providers

Das Programm Membership Training Provider wird in Zusammenarbeit zwischen Autodesk und der nationalen Leitung großer nordamerikanischer Gewerkschaften durchgeführt. Engagierte Mitarbeiter verwalten dabei die zugehörigen Schulungsprogramme. Im Rahmen des Programms werden Mitgliedsorganisationen unterstützt, die Schulungen, Prüfungen und Zertifizierungen für ihre Mitglieder durchführen.

Autodesk ist sich der Notwendigkeit praxisnaher Präsenzschulungen bewusst, die zukünftige Mitglieder fördern und ihnen helfen, qualifizierte Branchenexperten zu werden. Mitgliedsorganisationen sind beispielsweise Gewerkschaften, gewerkschaftsnahe Schulungsorganisationen, Berufsverbände und ähnliche Organisationen. Autodesk hat die Programmteilnahme dieser Organisationen sowie ihre Schulungen für registrierte Mitglieder genehmigt.

Um an dem Programm teilnehmen zu können, müssen Mitgliedsorganisationen bestimmte Kriterien erfüllen, die Autodesk nach eigenem Ermessen festlegt. Die Organisationen beantragen die Autorisierung bei Autodesk oder einem designierten Partner. Autorisierte Mitgliedsorganisationen können eine Reihe von Programmvorteilen zur Unterstützung von Schülern und Studenten sowie zukünftigen Mitgliedern in Anspruch nehmen. Dieses Programm ist nur in Australien, Kanada, Irland und den USA verfügbar.

Senden Sie eine E-Mail an learning.partners@autodesk.com, um weitere Informationen zu erhalten.