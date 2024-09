Verfolgen Sie mit LMTOOLS oder lmutil, welche Benutzer zum aktuellen Zeitpunkt Lizenzen entleihen; in beiden Fällen werden die entsprechenden Benutzer aufgelistet. Außerdem weist jede entliehene Lizenz den verknüpften Wert „linger“ auf. Der auf die „linger“-Anweisung folgende Wert gibt die Zeit in Sekunden an, für die die Lizenz entliehen ist, bevor sie automatisch an den Lizenzpool zurückgegeben wird.

Das folgende Beispiel (linger: 651600) gibt an, dass die Lizenz für 651.600 Sekunden bzw. etwa 7,5 Tage entliehen wurde. (Sie können den Wert in Tage umrechnen, indem Sie den „linger“-Wert durch 86.400 teilen.)