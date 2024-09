Die ersten beiden ändern sich nicht von Version zu Version: 64300ACD gibt immer AutoCAD an. Doch der letzte Code ist ein eindeutiger Funktionscode für jede neue Produktversion.

Funktionscodes sind erforderlich, da der NLM Lizenzen für Hunderte von Autodesk-Produkten und -Versionen verwaltet. Alle Produkte benötigen also eindeutige Kennungen. Funktionscodes für Autodesk-Produkte finden Sie in Lizenzdateien, Debugging-Protokolldateien, Optionsdateien, Support-Artikeln usw. Hier sehen Sie ein Beispiel für einen Funktionscode in einem Protokolldatei-Eintrag: