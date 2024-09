Einrichten mit dem klassischen Installationsprogramm

Wenn Sie eine Einrichtung erstellen, können Sie die Vorgabeeinstellungen für jedes Produkt akzeptieren, das Sie installieren, oder die Einstellungen konfigurieren, um eine benutzerdefinierte Einrichtung zu erstellen. Konfigurationseinstellungen gelten für jede installierte Instanz des Produkts. Nach dem Erstellen der Einrichtung können Sie diese Einstellungen nicht mehr ändern, es sei denn, Sie ändern die Einrichtung.

Anmerkung: Erläuterungen zu den Konfigurationsoptionen für die einzelnen Produkte finden Sie in den ergänzenden Informationen zur Installation des Produkts in der Produkthilfe. Lesen Sie diese ergänzenden Informationen, um die richtigen Einstellungen für jedes Produkt in Ihrer Einrichtung zu ermitteln.