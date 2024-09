Sie können benutzerdefinierte Einrichtungen von AutoCAD for Mac und AutoCAD LT for Mac in der Version 2021 und späteren Versionen erstellen. (Für Version 2020 und frühere Versionen dieser Produkte wird keine Einrichtungsunterstützung bereitgestellt.) Führen Sie die folgenden Schritte und Beispiele durch, um AutoCAD zu installieren und zu aktivieren, Updates und Hotfixes zu installieren und Standardkonfigurationsdateien einzurichten.