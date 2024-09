Avec les logiciels Autodeskᴹᴰ, transformez vos idées et vos conceptions 2D en modèles 3D. Les logiciels Autodesk vous permettent non seulement de concevoir, de visualiser et de simuler numériquement vos idées les plus complexes, mais proposent également un convertisseur 2D vers 3D pour convertir vos conceptions 2D en conceptions 3D, puis en processus d'ingénierie.