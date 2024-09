Product Design & Manufacturing Collection inclut des outils qui permettent des flux de travaux associatifs pour les processus en aval et unissent les équipes avec des données connectées tout au long du processus de développement de produits.

La collection prend en charge les concepteurs et les ingénieurs produits, les ingénieurs de fabrication et de production, ainsi que tous ceux qui conçoivent des produits, des équipements et des systèmes complexes et personnalisés. Les avantages sont les suivants :