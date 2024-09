Logiciel de conception et de fabrication de chaussures

Le logiciel de conception de chaussures est un outil de CAO spécialisé qui est utilisé pour concevoir, modifier et optimiser les conceptions de chaussures. Il rationalise le processus de conception grâce à des fonctionnalités de modélisation 3D, de rendu, de simulation et de collaboration, ce qui améliore la précision et la créativité.

Autodesk Fusion, un choix populaire, prend en charge la durabilité en optimisant l’utilisation des matériaux et en facilitant la fabrication additive (site Web France) pour réduire le gaspillage. Ce logiciel offre des fonctionnalités tenant compte des procédés de fabrication ainsi qu'une automatisation basée sur les fonctionnalités et permet de personnaliser les motifs géométriques et les treillis volumétriques, ce qui rend possible la création de conceptions de chaussures innovantes et efficaces.