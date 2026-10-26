Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Les projets de transport génèrent plus de données que jamais. Ne laissez pas vos logiciels propriétaires vieillissants limiter la collaboration et compliquer la gestion de vos systèmes. Autodesk connecte vos équipes, vos données et vos processus sur une plateforme ouverte et interopérable, avec une collaboration infonuagique et des fonctionnalités optimisées par l'IA conçues pour les infrastructures modernes. Vous pouvez ainsi concevoir et créer des infrastructures résilientes et prêtes pour l'avenir, conçues pour durer.
Remplacer vos logiciels vieillissants représente une décision importante. Nous avons aidé des entreprises et des organismes partout dans le monde à réussir cette transition, et nous sommes prêts à vous aider à faire de même en toute confiance, tout en maintenant vos équipes productives et vos projets sur la bonne voie.
affirment que la convergence MBD et SIG est essentielle à la gestion de projets.
affirment que l'interopérabilité améliore la collaboration.
affirment que la mauvaise qualité des données nuit à la réalisation des projets.
60 % des organismes de transport signalent des progrès importants dans leur transformation numérique afin de favoriser l'interopérabilité. Ne manquez pas le train.
Découvrez comment les propriétaires de ressources de transport peuvent connecter leurs équipes et leurs données, améliorer la prévisibilité des projets et prendre de meilleures décisions pendant tout le cycle de vie des ressources.
Découvrez comment les consultants en ingénierie peuvent améliorer la coordination, réduire les reprises, prendre des décisions plus rapidement et mieux adapter la réalisation des projets à leurs besoins.
—Russel Vine, directeur général, Communications et mobilisation stratégiques, Cross River Rail Delivery Authority
— Kelly M. Barber, ingénieur en chef de l'administration des autoroutes au Pennsylvania Department of Transportation
La configuration de vos logiciels vieillissants vous a peut-être semblé complexe, mais la transition vers Autodesk n'a pas à l'être. Communiquez avec notre équipe pour comparer Autodesk à vos technologies et processus actuels, déterminer les solutions adaptées à vos besoins et établir un parcours clair de transition tout en maintenant vos projets sur la bonne voie.