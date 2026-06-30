Vous devriez envisager de passer de SOLIDWORKS à Autodesk Fusion si vous souhaitez un flux de travaux plus intégré, infonuagique, de la conception à la fabrication avec moins d’outils, une collaboration plus facile et une plus grande flexibilité entre les équipes.



Les principales raisons pour lesquelles les entreprises passent à Autodesk Fusion sont les suivantes :



1. Gestion intégrée des CAO, de la FAO, de l’IAO, de l’électronique et des données : Autodesk Fusion réunit sur une plateforme unique la conception mécanique, la simulation, la fabrication (FAO), l’électronique (carte de circuit imprimé) et la gestion des données. Cela réduit le besoin de plusieurs modules complémentaires et applications externes qui sont souvent nécessaires dans un flux de travail SOLIDWORKS traditionnel.



2. Flux de travaux rationalisés de la conception à la fabrication : Fusion permet aux équipes de passer de la conception à la programmation CNC, la simulation et la production au sein d’un environnement unique. Cela permet de minimiser la translation des données, de réduire les transferts et d’améliorer la cohérence entre les équipes de conception et de fabrication.



3. Collaboration infonuagique et accès aux données : Fusion est natif infonuagique, ce qui permet aux équipes de collaborer en temps réel, de gérer automatiquement les versions et d’accéder aux conceptions depuis n’importe quel emplacement ou appareil. Cela contraste avec les flux de travaux de SOLIDWORKS, reposant principalement sur des fichiers et centrés sur le bureau, qui nécessitent souvent des systèmes supplémentaires pour la collaboration et le contrôle des versions.



4. Déploiement flexible et prise en charge multiplateforme : Autodesk Fusion fonctionne sous Windows et macOS et prend en charge l’accès mobile et basé sur un navigateur. Cela permet aux organisations disposant d’environnements matériels mixtes ou d’équipes distribuées de standardiser plus facilement sur une plate-forme unique.



5. Des capacités de conception mécanique comparables avec un flux de travail moderne : Fusion offre des outils de modélisation paramétrique et directe robustes adaptés à la conception mécanique quotidienne, de manière similaire à SOLIDWORKS. La différence n’est pas la capacité, mais le flux de travail. Fusion est conçu pour prendre en charge la conception itérative, les modifications rapides et la fabrication en aval au sein du même système.



6. Réduisez la complexité opérationnelle à mesure que les équipes mettent à l'échelle : en consolidant les outils sur une seule plateforme, Fusion peut réduire la fragmentation des logiciels, les frais généraux de formation et les défis d’intégration, en particulier pour les petites et moyennes équipes, les jeunes entreprises et les ateliers.