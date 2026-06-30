Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
La fragmentation des outils entraîne des données et des processus défectueux. Fusion remplace ce chaos par une plateforme unifiée où CAO, FAO, IAO, carte de circuit imprimé, PDM et PLM cohabitent. Cette plateforme est conçue pour garantir la cohérence et accélérer la mise sur le marché, ce qui permet de réduire les frais informatiques et de simplifier la gestion des licences.
Arrêtez de vous battre avec vos logiciels et commencez à alimenter votre conception. Contrairement aux plateformes complexes et rigides qui dictent votre façon de travailler, l’IA générative de Fusion offre un chemin simplifié vers des produits de meilleure qualité, vous aidant à optimiser les pièces et les processus tout au long du processus de conception.
Mettez fin à l’ère des cauchemars PDM. Contribuez à réduire les flux de travaux cloisonnés et le chaos des versions grâce à un fil numérique en temps réel qui aligne les parties prenantes sur une source unique de vérité pour aider à accélérer le développement des produits.
- Alex Wu, fondateur, Snail Works
- Charlie Adlem, chef décorateur, JDD
- Carl Budd, directeur de l'ingénierie, Moose Toys
Simplifiez la prolifération des outils et contribuez à réduire les coûts en passant d’une configuration SOLIDWORKS fragmentée à Fusion.
Grâce à son écosystème ouvert et à ses API flexibles, Fusion s’adapte à votre pile technologique existante, et non l’inverse, en vous offrant un environnement de développement de produits connecté et personnalisable pour seulement
*Les tarifs et les fonctionnalités varient en fonction de l'abonnement, de la configuration et des extensions.
Fusion connecte la conception à la fabrication afin que le changement ne crée pas de chaos en aval.
Fusion facilite l’exploration, la modification et l’affinage des conceptions sans avoir à lutter contre les arborescences de fonctionnalités ni à reconstruire des modèles.
La conception et la simulation fonctionnent ensemble : validez la forme, l’ajustement et la fonction à un stade précoce, sans passer d’un outil à l’autre.
Réunissez la conception mécanique, la fabrication et l’électronique avec Fusion pour veiller à ce que les modifications restent alignées de la conception à la production.
Réunissez la CAO et la FAO dans un environnement unique pour conserver l’alignement des modifications de conception et des trajectoires d’outil tout en réduisant les transferts et les reprises.
Transformez vos questions en actions grâce à l’IA qui utilise le contexte du modèle pour vous aider à effectuer des tâches et des flux de travaux directement dans Fusion.
Les fonctionnalités d’IA de Fusion permettent de générer des dessins 2D qui prennent en charge les flux de travaux de fabrication et de documentation.
Réduisez les tâches répétitives nécessaires pour documenter votre conception, tout en minimisant les erreurs et en accélérant les flux de travail.
AutoConstrain utilise l’intelligence artificielle pour simplifier l’esquisse en définissant automatiquement la géométrie à n’importe quelle étape de la conception.
Recherchez les dimensions ou les contraintes manquantes, ajoutez rapidement de nouveaux détails ou créez des esquisses à partir de zéro, tout en obtenant des esquisses entièrement définies.
Explorez des possibilités de conception qui n’auraient peut-être pas été envisagées autrement, pour aboutir à des solutions plus efficaces et créatives.
Rationalisez le processus de conception pour contribuer à réduire les coûts et améliorer la qualité globale et les performances du produit.
Le logiciel complémentaire d’automatisation de l’assistance FAO de CloudNC pour Fusion convertit des modèles 3D de composants 3 axes en stratégies d’usinage en quelques secondes, automatisant ainsi les tâches de programmation FAO répétitives.
Il sert de copilote, fournissant presque instantanément des stratégies et des estimations qui prenaient auparavant des heures ou des jours.
Le rythme s’accélère lorsque vos données sont connectées. Conservez les commentaires, les versions et une nomenclature en direct alignés en un seul endroit.
Abandonnez les enregistrements PDM. Fusion offre une source d’informations unique infonuagique pour une collaboration en temps réel, sans avoir à vous casser la tête en matière de fichiers locaux.
Arrêtez de vous battre contre votre PDM. Fusion offre une gestion des données intégrée prête à l’emploi, sans système PDM distinct.
Contribuez à réduire la complexité de la configuration PLM traditionnelle. Fusion connecte la CAO aux nomenclatures, aux modifications et aux approbations, sans infrastructure PLM lourde.
Déverrouillez l’avenir de la fabrication. Faites l’expérience d’une puissance native infonuagique, pilotée par l’IA, qui se déplace avec vous, sans limites liées à la machine.
Que vous soyez un petit groupe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d'ingénieurs et d'opérateurs, Fusion s'adapte à vos besoins.
LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION
Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l'automatisation FAO avancée, l'usinage de haute précision et les outils de CAO robustes dans un seul environnement.
Raisons de l'abandon des anciennes piles de CAO/FAO :
Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :
LA PLATEFORME COMPLÈTE DE CONCEPTION ET DE DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D'INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER
Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une précision de niveau industriel, d'une gestion rigoureuse des données et d'une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.
Raisons de l'abandon des anciens outils et modules complémentaires :
Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :
Autodesk Fusion relie l'ensemble de vos processus de développement de produits en intégrant la conception, la fabrication, les données et les opérations au sein d'une plateforme unique.
Communiquez avec notre équipe commerciale pour trouver la solution la mieux adaptée aux besoins de votre entreprise en remplissant ce formulaire.
Oui. De nombreux utilisateurs de SOLIDWORKS trouvent qu’il est facile de passer à Autodesk Fusion, car les concepts de CAO fondamentaux sont les mêmes et Autodesk fournit un support de migration dédié.
Oui. Pour la conception mécanique courante, les outils de modélisation paramétrique et directe fondamentaux d’Autodesk Fusion (Site Web France) et de SOLIDWORKS sont comparables et conviennent tous deux aux pièces, aux assemblages et aux flux de production courants.
Modélisation directe : les deux plateformes prennent également en charge les flux de travaux de modélisation directe, ce qui permet aux concepteurs de pousser, de tirer, de décaler ou de déplacer des faces sans avoir à modifier à nouveau l'historique de fonctionnalités d’origine. Cette option est couramment utilisée pour les modifications rapides, les modifications à un stade avancé et l’utilisation de géométrie importée telle que des fichiers STEP. Fusion fusionne nativement les modifications directes avec son calendrier paramétrique, tandis que SOLIDWORKS offre des outils d’édition directe principalement pour modifier les fonctionnalités existantes ou importées.
Vous devriez envisager de passer de SOLIDWORKS à Autodesk Fusion si vous souhaitez un flux de travaux plus intégré, infonuagique, de la conception à la fabrication avec moins d’outils, une collaboration plus facile et une plus grande flexibilité entre les équipes.
Les principales raisons pour lesquelles les entreprises passent à Autodesk Fusion sont les suivantes :
1. Gestion intégrée des CAO, de la FAO, de l’IAO, de l’électronique et des données : Autodesk Fusion réunit sur une plateforme unique la conception mécanique, la simulation, la fabrication (FAO), l’électronique (carte de circuit imprimé) et la gestion des données. Cela réduit le besoin de plusieurs modules complémentaires et applications externes qui sont souvent nécessaires dans un flux de travail SOLIDWORKS traditionnel.
2. Flux de travaux rationalisés de la conception à la fabrication : Fusion permet aux équipes de passer de la conception à la programmation CNC, la simulation et la production au sein d’un environnement unique. Cela permet de minimiser la translation des données, de réduire les transferts et d’améliorer la cohérence entre les équipes de conception et de fabrication.
3. Collaboration infonuagique et accès aux données : Fusion est natif infonuagique, ce qui permet aux équipes de collaborer en temps réel, de gérer automatiquement les versions et d’accéder aux conceptions depuis n’importe quel emplacement ou appareil. Cela contraste avec les flux de travaux de SOLIDWORKS, reposant principalement sur des fichiers et centrés sur le bureau, qui nécessitent souvent des systèmes supplémentaires pour la collaboration et le contrôle des versions.
4. Déploiement flexible et prise en charge multiplateforme : Autodesk Fusion fonctionne sous Windows et macOS et prend en charge l’accès mobile et basé sur un navigateur. Cela permet aux organisations disposant d’environnements matériels mixtes ou d’équipes distribuées de standardiser plus facilement sur une plate-forme unique.
5. Des capacités de conception mécanique comparables avec un flux de travail moderne : Fusion offre des outils de modélisation paramétrique et directe robustes adaptés à la conception mécanique quotidienne, de manière similaire à SOLIDWORKS. La différence n’est pas la capacité, mais le flux de travail. Fusion est conçu pour prendre en charge la conception itérative, les modifications rapides et la fabrication en aval au sein du même système.
6. Réduisez la complexité opérationnelle à mesure que les équipes mettent à l'échelle : en consolidant les outils sur une seule plateforme, Fusion peut réduire la fragmentation des logiciels, les frais généraux de formation et les défis d’intégration, en particulier pour les petites et moyennes équipes, les jeunes entreprises et les ateliers.
Autodesk Fusion est nettement moins coûteux que SOLIDWORKS, tout en incluant la CAO, la FAO, la simulation et la gestion des données infonuagiques dans un seul abonnement.
Tarifs Autodesk Fusion (utilisation commerciale)
Le prix réel, les fonctionnalités incluses et le coût total dépendent de la configuration, de la région, de la durée et des modules complémentaires facultatifs.
Les solutions infonuagiques de gestion des données et PLM telles qu’Autodesk Fusion, offrent un déploiement plus rapide, une croissance évolutive, une collaboration en temps réel et des frais informatiques réduits par rapport aux systèmes sur site, ce qui les rend mieux adaptées aux équipes de fabrication et de développement de produits modernes et distribuées.
Autodesk Fusion prend en charge les assemblages volumineux lorsque les conceptions sont structurées à l’aide de sous-assemblages, de données liées et d’une géométrie simplifiée. Les assemblages très volumineux nécessitent des logiciels de CAO axés sur la performance tels qu’Inventor Professional pour rester efficaces.
La principale différence entre l’achat d’Autodesk Fusion et de SOLIDWORKS est le coût, l’emballage et l’approche du flux de travail. Fusion est une plateforme d’entrée de gamme par abonnement à bas prix qui comprend la CAO, la FAO, l’IAO et la gestion des données de base dans un seul package intégré. Le prix de SOLIDWORKS est généralement plus élevé à de nombreux niveaux et nécessite souvent des modules supplémentaires ou des packages de niveau supérieur pour des fonctionnalités telles que la simulation.
Oui. Autodesk Fusion prend en charge la création de dessins 2D pour la fabrication, y compris les dessins d’assemblage avec listes de pièces. Dans l’espace de travail Dessin, vous pouvez générer des vues cotées, des annotations et un tableau Liste de composants qui fonctionne comme une nomenclature avec des numéros d’article, des quantités et des propriétés de composant de base. Cette liste de composants est associative au modèle et est mise à jour lorsque la conception est modifiée.
Oui. Autodesk Fusion contribue à prendre en charge l’adaptabilité à long terme des entreprises de conception et fabrication, car il s’agit d’une plateforme infonuagique continuellement mise à jour qui unifie la CAO, la FAO, l’IAO, l’électronique et la gestion des données dans un système unique.
Fusion prend en charge l’adaptabilité à long terme en :
Parce que Fusion est fourni dans le nuage, intégré tout au long du cycle de vie du produit et en constante évolution, il peut réduire la dépendance aux flux de travaux hérités tout en prenant en charge les futures méthodes de fabrication et modèles de collaboration.