Os topógrafos fazem uso extensivo de software CAD (projeto assistido por computador), pois permite que eles visualizem e apresentem com precisão as informações sobre as áreas cujo levantamento topográfico estão fazendo. A modelagem CAD permite que eles produzam uma representação virtual das características de edifícios, paisagens e muito mais. Ela pode até mostrar como a construção e as melhorias futuras alterarão a área. O software CAD é considerado particularmente flexível e eficiente em termos de tempo, pois as mudanças podem ser feitas facilmente a qualquer momento. Isso também pode levar a uma maior precisão.