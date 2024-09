O Twinmotion for Revit traz a visualização em tempo real para fluxos de trabalho de BIM. Use o Twinmotion for Revit para produzir imagens, panoramas, vídeos de realidade virtual padrão ou 360° de alta qualidade e apresentações interativas usando dados de projeto. Com a funcionalidade de Link Direto e a capacidade de abrir uma vista do Revit no Twinmotion, as alterações feitas no Revit são atualizadas em tempo real no Twinmotion.

É possível enviar seu modelo do Revit para o Twinmotion usando os comandos do Datasmith Exporter for Revit, incluídos com o Revit 2024. O processo de projeto e visualização pode ser continuado no Twinmotion. À medida que o modelo do Revit progride, as alterações podem ser sincronizadas de volta no Twinmotion para atualizar o projeto com as alterações mais recentes do Revit.

Para obter mais informações sobre a visualização de modelos do Revit com o Twinmotion, consulte Sobre a visualização com o Twinmotion na ajuda do produto Revit.