Obtenha uma visualização de todo o projeto usando as soluções Navisworks. Combine dados de projeto criados no AutoCAD, no Revit e em outros aplicativos com modelos criados por outras ferramentas de projeto. A seguir, visualize esses arquivos com o software Navisworks® Freedom. Os arquivos NWD visualizados com o software Navisworks Freedom oferecem aos interessados igual acesso para explorar e experimentar projetos inteiros.

O download gratuito do Navisworks Freedom cria arquivos seguros e compactados no formato NWD. Como uma solução prática para simplificar modelos grandes de CAD, os arquivos NWD não requerem preparação do modelo, hospedagem em servidores de terceiros, tempo de configuração ou custos contínuos.

Recursos

Facilita a abertura de arquivos 3D NWD e DWF

Ativa a visualização da hierarquia do modelo, as propriedades do objeto e os dados de revisão incorporados, incluindo os pontos de vista, as animações, as linhas de marcação e comentários

Inclui um conjunto completo de ferramentas de navegação, incluindo Navegar, Olhar em torno, Zoom, Caixa de zoom, Pan, Órbita, Examinar, Voar e Mesa giratória

Suporta a exibição dos materiais e da iluminação em tempo real

