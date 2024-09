O Tandem for AEC é oferecido como um direito com assinaturas do BIM Collaborate Pro. Você terá acesso ao Tandem for AEC como parte de sua assinatura do BIM Collaborate Pro. O Tandem for AEC inclui um número ilimitado de funcionalidades, ativos identificados e fluxos, com um limite de visualização de até 14 dias de histórico de séries temporais. O número de usuários do Tandem for AEC depende do pacote, com base no número de assinaturas do BIM Collaborate Pro. Para clientes EBA, é uma oferta individual que você pode solicitar que seja disponibilizada em seu contrato Token Flex.