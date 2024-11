O elemento-chave no processo de captura de desempenho ainda é a atuação em si, ou seja, o movimento e o comportamento do ator na pele do personagem. Foi em grande parte a investigação feita por Serkis de uma personalidade ressabiada e conturbada que fez o personagem Gollum funcionar tão bem em As Duas Torres e O Retorno do Rei. Para Planeta dos Macacos: O Reinado, o astro Owen Teague estudou a movimentação de macacos em um santuário de primatas para dar autenticidade à sua atuação.

Quando Serkis conversou com a mídia sobre seu próximo projeto, O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum, afirmou que a tecnologia é, de fato, um agente de libertação. "Ela chegou a um nível em que a autoria das atuações permite realmente internalizar mais sem qualquer sensação de exagero", disse ele. "Isso é algo que, claramente, funciona hoje em um nível muito mais alto e profundo."

Mas há uma ressalva, pois o diretor pode assistir a uma cena em um tablet durante a filmagem, com o rigging de personagem aplicado a dados de captura de desempenho em tempo real. "Nesse momento, o foco do cineasta não precisa ser o macaco em si", conta Winquist. Podemos fazer todos os tipos de ajustes pós-produção, como tornar um personagem mais alto ou encaixá-lo melhor no quadro. Nosso alvo mais importante é a nuance do que está acontecendo no rosto do ator, os microajustes mais sutis. Eu ficaria preocupado com a possibilidade de “limpar” as imperfeições que fazem a atuação humana ser o que ela é. Se o diretor não conseguir ter essa percepção por estar vendo uma aproximação com rig facial aplicado em uma cópia de baixa resolução em tempo real, ele não terá as informações necessárias para decidir, por exemplo, se a melhor opção é a tomada cinco ou seis."

Winquist acrescenta que, por melhor que seja a tecnologia, diretor e animadores realmente precisam captar o que o ator está entregando: movimentos sutis dos olhos, de apenas alguns pixels, essenciais para o bom resultado do trabalho.

Há uma linha de equilíbrio na qual a captura de desempenho no set e o aumento de CGI na fase de pós-produção coexistem. "Há momentos em que temos que inventar algo que o diretor, por qualquer motivo, não conseguiu no dia das filmagens", diz Winquist. “As pessoas dizem que, na verdade, o filme é feito na sala de edição, e há sempre quem diga: 'Se soubéssemos naquele dia o que sabemos agora, poderíamos ter filmado essa cena de outra forma, mas... Wētā FX, será que vocês podem nos ajudar?’”

Vou repetir: sempre voltamos à atuação. "Nossos animadores são incrivelmente talentosos, mas há algo mais nesse espaço entre o diretor e o ator", continua ele. "Essa experimentação é imediata. Se você passar para a área de efeitos visuais, ainda há alguma demora para reverter uma atualização, mesmo que seja de apenas algumas horas. Até lá, a magia e a espontaneidade que só acontecem no set já não existem mais."