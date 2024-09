No entanto, o que torna New Tales from the Borderlands tão incrível não são só os personagens ou suas histórias, mas, sim, a forma como ele é jogado. Diferentemente dos jogos tradicionais, em que os jogadores seguem uma sequência predeterminada de eventos do início ao fim, no New Tales from Borderlands os jogadores controlam as decisões dos personagens e, consequentemente, seus destinos.

Segundo a Gearbox, qualquer escolha dos jogadores pode afetar os rumos da história, muitas vezes inesperadamente, com cenas profundas e imersivas, minijogos e sequências de caminhadas. Ao atribuir aos jogadores o poder de fazer escolhas que moldam seus personagens, ambientes e eventos, o jogo New Tales from the Borderlands os transforma em criadores.

Mas... E os criadores reais do jogo, os artistas 3D e animadores que lhe deram vida? Para criar um jogo tão interativo e imersivo, eles precisaram produzir um volume imenso de conteúdo de alta qualidade e, para suprir a demanda do mercado por um novo episódio da série Borderlands, isso teve que ser feito muito rapidamente. Uma equipe de 15 animadores teve apenas dois anos para criar 12 horas de um jogo cinematográfico, segundo Marion Guignolle, Líder de animação de projetos técnicos do Gearbox Studio Québec.

"Normalmente, a produção de três horas consome entre três e quatro anos", diz Guignolle, acrescentando que o fator que permitiu à sua equipe produzir tanto conteúdo tão rapidamente tem nome: automação.