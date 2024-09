Episódio #11

Este Talk Show, idealizado pela Autodesk para homenagear o Mês das Mulheres no Brasil, contou com profissionais do mercado AEC, que compartilharam detalhes e bastidores de suas carreiras de sucesso. Neste encontro, as nossas convidadas, que incluem as nossas Executivas de Indústria Sr., Fernanda Machado e Joyce Delatorre, debateram os seus desafios e conquistas profissionais, além de analisar o futuro do mercado para as brasileiras envolvidas no setor.

Com:



Michele Tenedini | WIB South America Lead;

Keila Nissahe Takagi Frazão | Gerente de Orçamentos e Projetos na Poupex;

Sâmara Melo | Coordenadora de Engenharia Digital na CCR; e

Thaís Amorim | Engenheira Civil EEPMG na Eletrobras

Veja o teaser e depois escute completo na sua plataforma de preferência:



