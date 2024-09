De prijs van een Autodesk Forma-abonnement bedraagt maandelijks, jaarlijks of gedurende 3 jaar.

Autodesk Forma is ook beschikbaar via de Architecture, Engineering & Construction Collection. De prijs van het abonnement op de Architecture, Engineering & Construction Collection bedraagt per maand, per jaar of voor 3 jaar. Ga naar de AEC Collection voor meer informatie.