Softwarebeheer is het beheer van de levenscyclus van softwareassets binnen een organisatie.



Intelligente beheerwerkwijzen voor softwareassets kunnen uw bedrijf helpen complexe licenties te beheren en niet-naleving te voorkomen. Bovendien kunt u geld besparen door te achterhalen of bepaalde licenties te vaak of te weinig worden gebruikt.



Softwarebeheer is niet alleen bedoeld om niet-naleving te voorkomen. Het draagt bij aan de beveiliging van uw werk, zorgt voor productiviteit en is onderdeel van een verstandige bedrijfsstrategie.