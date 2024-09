Als u slachtoffer van piraterij bent of een website tegenkomt die volgens u mogelijk illegale Autodesk-producten verkoopt of verspreidt, kunt u anderen helpen door deze verkoper te rapporteren. Alle informatie is anoniem en vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt door de Licentienaleving en Juridische afdelingen van Autodesk.

Ga naar deze pagina om het illegale gebruik van Autodesk-software te melden.