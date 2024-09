PowerMill Standard offre des fonctionnalités de programmation FAO (fraisage 2,5D, tournage de base, programmation 3+2 et 3 axes...) ainsi que la possibilité de simuler et de vérifier les parcours d’outil à l’aide de simulations sur machine virtuelle.



PowerMill Ultimate va plus loin en permettant l’usinage 5 axes simultané, la programmation de robots hors ligne, la production automatisée d’électrodes, la fabrication hybride et des parcours d’outil dédiés pour la production de ports, de lames, de rouets et de turbines.