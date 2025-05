Autodesk IWLive Pro est un logiciel avancé de simulation et de gestion en temps réel servant à gérer efficacement les systèmes de distribution d’eau. Il s’intègre parfaitement aux systèmes SCADA pour exploiter les données en temps réel des capteurs et des systèmes de contrôle. IWLive Pro offre des capacités de modélisation hydraulique sophistiquées pour simuler avec précision le comportement du réseau, fournissant ainsi une aide essentielle à la prise de décision opérationnelle, aux interventions d’urgence et à la planification de la maintenance.