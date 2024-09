Plusieurs utilisateurs, appartenant à la même équipe ou non, peuvent accéder à la même base de données principale et travailler simultanément sur le même réseau. La base de données principale fournit une hiérarchie flexible pour la gestion des données du modèle et propose des fonctionnalités complètes de gestion de base de données qui permettent aux utilisateurs finaux d’organiser leur travail de manière logique et efficace. La personne qui crée une base de données peut attribuer différents niveaux d’accès à d’autres utilisateurs, et il est possible de les configurer au cas par cas dans une base de données.