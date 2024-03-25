Her gün 3 milyonu aşkın İstanbulluya toplu taşıma hizmeti sunan Metro İstanbul, 18 hat, 234 istasyon ile 241 kilometreye ulaşan raylı sistemlerin işletme ve bakım süreçlerinden sorumlu. Metro İstanbul, inşaattan işletmeye sorunsuz geçiş ve maksimum operasyonel verimlilik için başlattığı dijital ikiz projesini Autodesk Tandem ile hayata geçirdi. Dijital ikiz projesi, İstanbul halkına, metro hizmetlerinin kalitesinde süreklilik ve yürüyen merdivenlerden asansörlerin kullanımına kadar tüm alanlarda sorunsuz işleyiş vadediyor.

Raylı sistemleri, İstanbul halkına aksamadan, konforlu ve uygun fiyatlı bir ulaşım seçeneği olarak sunmayı misyonu olarak gören Metro İstanbul, dijital ikiz projesiyle işletme ve bakım maliyetlerini düşürmeyi, verimliliği yükseltmeyi ve muhtemel sorunları daha oluşmadan önlemeyi hedefliyor.