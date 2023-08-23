Kalyon İnşaat tarafından İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde hayata geçirilen Ziraat Kuleleri, kuruluşun kompleks projelerdeki başarısının ve dikkat çekici BIM (Building Information Modeling-Yapı Bilgi Modellemesi) uzmanlığının kanıtlarından biri olarak semaya yükseliyor. Kalyon İnşaat, BIM kullanımında ulaştığı uzmanlık sayesinde hem müşteri beklentilerine en iyi şekilde cevap verdi hem de işgücü ve zamandan tasarruf ederek yüksek verimlilik elde etti.

Projelerinde Autodesk AEC BIM uygulamalarını kullanan Kalyon İnşaat merkez ofisinde, tüm şantiyelerdeki BIM süreçlerinin altyapısını kuran ve sürekliliğini sağlayıp, diğer projelere know-how olarak aktarılmasından sorumlu olan bir BIM ekibi bulunuyor.

“BIM projeleri genellikle ofis ortamında başarıyla modellenir. Şantiye aşamasına gelindiğinde ise BIM yaklaşımını devam ettirmek kolay değildir. Ziraat Kuleleri projemiz BIM’in şantiye aşamasında da kullanılmasına yönelik başarılı bir örnek oldu.”

--Belgin Kafalı Çalışkan, BIM Müdürü / Mimar, Kalyon İnşaat