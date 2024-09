CAD-programvara i molnet och online körs via en lokal webbläsare eller via en webb- eller mobilapp, till skillnad från traditionell CAD-programvara som måste installeras på en lokal dator. De tillhandahåller många av de vanligaste funktionerna från de traditionella CAD-programmen (engelska), men uppdateras via en fjärrserver och betalas via en prenumerationsmodell, vanligtvis på månads- eller årsbasis.