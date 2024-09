Oprogramowanie Autodesk zwiększa wydajność procesów tworzenia animacji 3D. Od programów 3ds Max i Maya do modelowania i animacji po program Arnold do renderowania i Flow Production Tracking (wcześniej ShotGrid) do zarządzania produkcją — oprogramowanie Autodesk usprawnia cały proces, od tworzenia zasobów po produkt końcowy.

Ostatnie aktualizacje programów 3ds Max i Maya koncentrowały się głównie na zwiększeniu wydajności pracy animatorów. Przykładowo buforowane odtwarzanie w programie Maya znacznie przyspiesza odtwarzanie animacji, umożliwiając ocenę iteracji animacji bezpośrednio w rzutni, bez konieczności tworzenia wielu renderingów Playblast.

Domyślnym modułem renderującym w programach 3ds Max i Maya jest Arnold, który umożliwia wyświetlanie wysokiej jakości podglądów animacji i szybkie powtarzanie zmian.