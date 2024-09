Mogelijk hebt u een activeringscode nodig als:

U bent offline en u hebt een permanente licentie voor een zelfstandig product uit 2020 (of eerder).

U hebt een onderwijslicentie en bent offline.

Om een activatiecode aan te vragen, hebt u eerst een aanvraagcode nodig. Zie Aanvraagcode zoeken voor handmatige activering (Engels) om er een te verkrijgen.

Activeer uw licentie, zodra u deze hebt, via Autodesk-productregistratie en -activering.

Belangrijk: Autodesk ondersteunt niet langer handmatige offline verificatie voor producten uit 2021 en later. Als u een permanente licentie hebt voor een product uit 2021 of later en deze offline wilt gebruiken, activeert u uw software door eenmalig online te gaan en u te registreren. Vervolgens kunt u de software offline gebruiken. Deze wijziging is niet van toepassing op abonnementsnetwerklicenties of eerdere versies die u al offline hebt geactiveerd. U kunt ze blijven gebruiken zoals voorheen.