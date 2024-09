Landmeting is om verschillende redenen belangrijk. Hiermee wordt de rechtsgrondslag en het bewijs voor grondbezit gecreëerd en dit kan worden gebruikt om geschillen over eigendom te beslechten. Het is ook van essentieel belang om de positie van nieuwe constructies, zoals wegen en gebouwen, te bepalen en te plannen en het mogelijk te maken om gedetailleerde kennis en plattegronden van grote gebieden voor uiteenlopende doeleinden te verzamelen.