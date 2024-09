Landschapsontwerpsoftware

Eenheid: een hele tuin is samenhangend of afgestemd op een specifiek thema. Dit kan ook bestaan uit herhaling van veelvoorkomende elementen.

Balans: symmetrische balans wordt vaak gebruikt in formele landschappen waar elke kant van de tuin hetzelfde is en een spiegel is van de andere kant. Asymmetrische balans wordt 'informele balans' genoemd en is onbeperkter.

Proportie: de schaal en balans van de afmetingen voor het totale ontwerp.

Focalisatie: een brandpunt waarnaar de aandacht van de kijker wordt getrokken.

Volgorde: overgang van elementen die tot een geleidelijke en aantrekkelijke verandering leiden.

Accent: het benadrukken van elementen om visuele accenten te plaatsen.