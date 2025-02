Digitale projectoplevering

Bij traditionele projectoplevering bevinden vakgebieden en taken zich doorgaans in aparte banen en datasilo's. Architecten werken in hun eigen toepassingen; ingenieurs werken in die van hen. Informatie stroomt als watervallen naar de bouwers en ambachtslieden die plannen omzetten in realiteit. Fouten die in de planning over het hoofd worden gezien, worden merkbaar op de bouwplaats en brengen het werk tot stilstand, wat leidt tot een stortvloed aan wijzigingsopdrachten en herontwerpen. Beoordelingen, goedkeuringen en documentbeheer bevinden ook in hun eigen afzonderlijke silo's.



Vergeleken met traditionele projectoplevering is geïntegreerde projectoplevering veel collaboratiever en efficiënter. De methode biedt een gemeenschappelijke definitie van projectsucces voor alle belanghebbenden, creëert een gedeelde visie op risico's en beloningen en stelt projectteams in staat om parallel in plaats van sequentieel te werken.