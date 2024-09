BLAUWDRUKMAKER

In blauwdrukken zijn alle technische details over een project opgenomen. Blauwdrukken bevatten onder andere plattegronden (Engels) met de lay-out van elke verdieping of elk gedeelte van de structuur; tekeningen van verhogingen aan elke zijde van de structuur en aantekeningen over afwerking aan de buitenzijde, funderingen met inbegrip van funderingsplaten en draagmuren; openingen en dwarsdoorsneden die laten zien hoe verschillende delen van de structuur worden samengevoegd; een elektrische indeling voor elk niveau waarbij wordt aangegeven waar verlichting, contactdozen, schakelaars of stroomketens moeten worden geplaatst; raamwerken en dakvlakken; lay-out voor loodgieterswerk en mechanische systemen; en een perceelplan waarop alle structuren of kenmerken van een perceel worden weergegeven.