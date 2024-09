Raadpleeg de vele informatieblokken op de tekening om technische tekeningen te lezen. Het titelblok, dat zich in de rechterbenedenhoek van de tekening bevindt, bevat onder andere een beschrijving van de tekening, informatie over de te gebruiken materialen, schaal, toleranties, grootte en onderdeelnummers. In het revisieblok, dat zich in de rechterbovenhoek bevindt, worden revisiedetails of wijzigingen aan de originele tekening uitgelegd. Het stuklijstblok, boven het titelblok of in de linkerbovenhoek, bevat een lijst van alle items of materiaalhoeveelheden die nodig zijn om het object of de structuur te monteren. De legenda van de tekening verklaart alle symbolen en lijnen waarmee de verschillende kenmerken van een object of structuur worden geïdentificeerd. Het schaalnummer geeft aan op welke schaal de tekening moet worden geproduceerd. 1:1 betekent bijvoorbeeld dat de tekening de werkelijke grootte van het object weergeeft en 100:1 betekent dat het werkelijke object 100 keer zo groot is als de tekening.