De tijdelijke korting op AutoCAD IST is beschikbaar vanaf 2 november 2026 en eindigt op 15 december 2026. Deze aanbieding is geldig voor in aanmerking komende kleine zakelijke klanten in de volgende landen en gebieden: Amerikaanse Maagdeneilanden, Andorra, Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, Christmaseiland, Cocoseilanden (Keelingeilanden), Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Falklandeilanden, Faeröer, Fiji, Finland, Frankrijk, Frans-Polynesië, Frans-Guyana, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Hongarije, IJsland, Ierland, Isle of Man, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marshalleilanden, Martinique, Mayotte, Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten, Monaco, Noordelijke Marianen, Nauru, Nederland, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Niue, Norfolkeiland, Noorwegen, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Pitcairneilanden, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Roemenië, Samoa, Amerikaans-Samoa, San Marino, Slovenië, Salomonseilanden, Spanje, Saint-Pierre en Miquelon, Svalbard, Zweden, Zwitserland, Tonga, Tuvalu, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vanuatu en Wallis en Futuna. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of promoties en is ongeldig waar deze bij wet verboden of beperkt is. Bij Autodesk Store-aankopen verschijnt de korting van de aanbieding automatisch in uw winkelmandje.

Deze aanbieding is beperkt tot maximaal twee (2) nieuwe licenties van een 1-jarig of 3-jarig AutoCAD IST-abonnement per klant en één promotiecode per klant. Deze aanbieding mag niet worden gebruikt voor verlenging van abonnementen, add-ons op bestaande abonnementen of eerder aangeschafte producten. Overheids- en onderwijsklanten komen niet in aanmerking voor deze promotie.

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