Er zijn vijf veelvoorkomende workflows waarbij Autodesk individuele professionals en teams aanraadt Flex-tokens te combineren met hun softwareabonnementen om productiviteit en waarde voor hun projecten te ontgrendelen.
Gebruikssituatie 1: ontgrendel volledige AutoCAD wanneer projecten meer vragen
Ga verder dan 2D, alleen als dat nodig is. Met uw AutoCAD LT-abonnement kunt u dagelijkse tekeningen maken. Wanneer een project vraagt om 3D-modellering of gespecialiseerde toolsets zoals Architecture, Mechanical of Electrical, gebruikt u Flex-tokens om volledige AutoCAD voor een dag te ontgrendelen. U hoeft geen nieuw AutoCAD-abonnement te upgraden of kopen. Betaal voor wat u nodig hebt. Toegang tot wat u wilt.
Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD LT-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot AutoCAD.
Workflowdoelstelling: per project toegang krijgen tot 3D-mogelijkheden en branchespecifieke toolsets zonder uw abonnement te upgraden.
Wie er baat bij heeft: kleine architectenbureaus, ingenieursbureaus en ontwerpbureaus die voornamelijk in 2D werken, maar af en toe AutoCAD kracht nodig hebben.
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Gebruiksscenario 2: werk leveren dat gereed is voor BIM zonder een volledig Revit-abonnement
Neem BIM-projecten aan zonder overhead. Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot Revit wanneer een project 3D-bouwmodellen, coördinatie of BIM-producten vereist. Behoud uw AutoCAD LT-abonnement (of Revit LT) voor dagelijkse werkzaamheden en breid Revit alleen in wanneer het project daarom vraagt.
Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD LT- of AutoCAD Revit LT Suite-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot volledig Revit.
Workflowdoelstelling: toegang krijgen tot volledige Revit voor BIM-modellering, coördinatie en deliverables voor geselecteerde projecten zonder u vast te leggen op een afzonderlijk abonnement.
Wie er baat bij heeft: kleine architectenbureaus, ingenieursbureaus en bouwbedrijven die zowel traditioneel concept- als incidenteel BIM-werk uitvoeren.
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Gebruikssituatie 3: toegang tot 3D werktuigbouwkundig ontwerp wanneer u het nodig hebt
Stap in volledig 3D werktuigbouwkundig ontwerp, project voor project. Werkt u in Fusion of AutoCAD en hebt u behoefte aan parametrische modellering, assemblagebeheer of gedetailleerd onderdeelontwerp? Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot Inventor Professional voor de projecten die dit vereisen en schaal de valuta terug wanneer u klaar bent.
Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD-, Fusion- of Product Design and Manufacturing Collection-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot Inventor Professional.
Workflowdoelstelling: toegang zonder apart Inventor-abonnement krijgen tot alle mogelijkheden voor werktuigbouwkundig 3D-ontwerp en parametrisch modelleren voor bepaalde projecten.
Wie er baat bij heeft: kleine productiebedrijven en productontwerpers die voornamelijk Fusion of lichtere tools gebruiken, maar af en toe de diepgang van Inventor nodig hebben.
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Gebruikssituatie 4: opschalen naar een hoger niveau met geavanceerde simulatie, rendering en CAM
Geavanceerde tools voor de projecten die ze nodig hebben. Werkt u al in Fusion? Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot extensies voor simulatie, cloudrendering, generatief ontwerp en geavanceerde CAM. Profiteer van de kracht die u nodig hebt voor specifieke projecten zonder dat u een permanente upgrade hoeft vast te leggen.
Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: Fusion-abonnement en Flex-tokens om toegang te krijgen tot Fusion-uitbreidingen voor rendering.
Workflowdoelstelling: geavanceerde simulaties uitvoeren, fotorealistische renderings genereren en per project toegang krijgen tot gespecialiseerde productietools.
Wie er baat bij heeft: productontwerpers en kleine fabrikanten die geavanceerde mogelijkheden nodig hebben voor bepaalde projecten, maar niet elke dag.
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Gebruikssituatie 5: uw creatieve team opschalen tijdens productiepieken
Meer artiesten. Meer tools. Geen langdurige verbintenis wilt aangaan. De productie-eisen fluctueren. Gebruik Flex-tokens om uw team tijdens piekperiodes toegang te geven tot Maya, 3ds Max of andere creatieve tools. Neem freelancers aan, schakel tussen tools of gebruik Arnold voor rendering en schaal terug wanneer het project wordt afgerond.
Tokens kopen
Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: Maya- of 3ds Max-abonnement en Flex-tokens voor extra tools voor Media en entertainment of toegang tot overloop.
Workflowdoelstelling: de toegang tot creatieve tools opschalen tijdens productiepieken en weer neerschalen wanneer projecten worden afgerond, zonder extra seats of langetermijnverplichtingen.
Wie er baat bij heeft: studio's, freelancers en kleine M&E-teams die te maken hebben met variabele projectvereisten en krappe budgetten.
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