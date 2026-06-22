Autodesk voor kleine bedrijven 

Ontwerp en maak software die net zo hard werkt als uw bedrijf.

We introduceren een lager aankoopminimum voor Autodesk Flex

Met Autodesk Flex kunt u vooraf betalen met tokens voor flexibele toegang tot 100+ Autodesk-producten tegen een dagelijks tarief. De tarieven variëren afhankelijk van het gebruikte product. Flex is een geweldige optie voor teamleden of solopreneurs die een product willen verkennen of alleen projectgebaseerde toegang nodig hebben.

Combineer Flex-tokens met Autodesk-producten in geselecteerde projecten om:

  • 3D-mogelijkheden, BIM-modellering en branchespecifieke toolsets te gebruiken;
  • geavanceerde simulaties uit te voeren, fotorealistische renderings te genereren en gespecialiseerde productietools te gebruiken;
  • de softwaretoegang op te schalen tijdens productiepieken zonder extra licenties of verplichtingen op de lange termijn.

Kies uit onze producten die zijn ontworpen voor bedrijven zoals dat van u

Autodesk biedt toegankelijke oplossingen voor professionals, waaronder AutoCAD voor 2D-tekenen en 3D-concepten en Fusion voor 3D-modelleren en -printen.

SPECIALE AANBIEDING

AutoCAD

Software voor 2D en 3D CAD. Een abonnement is inclusief AutoCAD, gespecialiseerde toolsets en apps.

€ 2.203*/jaar
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Revit

Plan, ontwerp, bouw en beheer gebouwen met krachtige tools voor bouwwerkinformatiemodellen.

€ 3.159*/jaar
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Fusion

Cloudgebaseerde ontwerpsoftware voor productie, 3D-modellering, elektronica, simulatie en gegevensbeheer.

€ 536*/jaar

€ 714* Opslaan € 148
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Maya

Software voor 3D-animatie, modelleren, simuleren en rendering voor films, games en tv.

€ 2.112*/jaar
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Productgegevens

*Inclusief geschatte btw

Het juiste Autodesk-abonnement voor uw bedrijf zoeken

Alle abonnementen en Flex-aankopen omvatten ondersteuning tijdens lokale kantooruren, eenmalige aanmelding (SSO) en gebruiksrapportage. Jaarlijks, maandelijks en Flex worden geleverd met geldteruggaranties. 

Kalenderweergave voor jaarabonnementen

Jaarabonnement

Geschikt voor vaste productieteams
Als u…

  • dagelijks hetzelfde product gebruikt
  • fulltime ontwerpers of ingenieurs in dienst hebt
  • doorlopende toegang nodig heeft
  • voorspelbare kosten prefereert

Dan kunt u het beste een 1-jarig abonnement kiezen:

  • Besparingen vastleggen
  • Tot 33% besparen ten opzichte van een maandabonnement
Jaarabonnementen verkennen
Kalenderweergave voor maandabonnementen

Maandabonnement

Ideaal voor flexibiliteit op korte termijn

Als u…

  • aan seizoensgebonden projecten werkt
  • tijdelijke krachten inhuurt
  • de cashflow moet beheren
  • geen langdurige verbintenis wilt aangaan

Dan kunt u het beste een maandabonnement kiezen:

  • Maandelijks betalen
  • Gebruikers toevoegen of verwijderen op elk gewenst moment
  • Indien nodig converteren naar jaarlijks
Maandelijks beginnen
Weergave van Flex-tokens naast grafiek over tokengebruik

Flex

Geschikt voor gedeeld gebruik of meerdere producten

Als u… 

  • meerdere Autodesk-producten gebruikt
  • slechts af en toe toegang nodig heeft 
  • met aannemers werkt 
  • gedeelde toegang voor een team wilt 

Dan kunt u het beste Flex-tokens kopen: 

  • Vooruitbetalen voor dagen waarop u het product gebruikt 
  • Toegang tot meer dan 100 Autodesk-producten 
  • Tokens delen tussen gebruikers
Meer informatie over Flex
Pictogram van een laptop met afbeeldingen over proberen en instellen

Proberen en ontdekken

Het beste als u net aan de slag gaat

Als u…

  • wilt verkennen voordat u koopt
  • producten evalueert
  • zelfstandig aan het leren bent

Dan kunt u het beste kiezen:

  • Gratis testversies (maximaal 30 dagen toegang)
  • API-vrij niveau voor ontwikkelaars
Aan de slag met gratis toegang

Maak kennis met Autodesk voor kleine bedrijven

Autodesk streeft ernaar kleine bedrijven te ondersteunen met de ervaringen, flexibiliteit en prijzen die ze nodig hebben om te groeien en te concurreren. Lees de aankondiging van Autodesk voor kleine bedrijven  en bekijk ons nieuwe rapport over de status van kleine bedrijven om te zien hoe kleine bedrijven de toekomst van ontwerpen en maken vormgeven.

Rapport over de status van kleine bedrijven (Engels)

Ontdek hoe professionals Autodesk-software gebruiken

Modulaire steden ontwerpen

RAD LAB gebruikt Revit om braakliggende terreinen om te toveren tot levendige, verplaatsbare gemeenschappelijke ruimtes die zijn opgebouwd uit zeecontainers.

Verhaal bekijken

Slimmere opslag creëren

GoBe en Sample Studio hebben Fusion gebruikt om een product te ontwerpen, prototypen te maken en op te schalen, van idee tot een product dat klaar is voor de detailhandel.

Verhaal bekijken

Storytelling mogelijk maken

Na jaren van bedenken bracht 3D-ontwerper JL Mussi eindelijk zijn korte debuutfilm tot leven met Flow Studio.

Lees het verhaal

Lichtere onderdelen ontwerpen

Bekijk hoe Shute Dynamics generatief ontwerp van Fusion gebruikt om lichtere, sterkere onderdelen voor raceauto's voor Pikes Peak te maken.

Lees het verhaal (Engels)

Een nieuwe kijk op de gezondheidszorg

EzeRx combineert engineering, AI en duurzaam ontwerp om gezondheidsoplossingen te bouwen die de zorg verbeteren en de impact op het milieu verminderen.

Lees het verhaal (Engels)

Afbeelding ter beschikking gesteld door EzeRx

Ontwerpen digitaliseren

Wendy Stevens, ontwerper van luxe handtassen, blaast haar bedrijf nieuw leven in met AutoCAD LT na een catastrofale brand.

Lees het verhaal (Engels)

Afbeelding ter beschikking gesteld door Wendy Stevens.

Ga aan de slag met professionele tools die zijn geprijsd voor de dagelijkse realiteit van het bedrijf

AutoCAD LT en Revit LT bieden betaalbare toegang tot essentiële 2D-concepten en 3D-modelleringsmogelijkheden, waardoor teams beschikken over de tools die ze nodig hebben voor hun dagelijkse werk. Professionals combineren hun abonnementen met Flex-tokens om per project geavanceerde 3D- en BIM-toolsets in AutoCAD en Revit te ontgrendelen.

SPECIALE AANBIEDING

AutoCAD LT

Voordelige 2D CAD-software voor schetsen, tekenen en documentatie.

€ 73*/maand
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SPECIALE AANBIEDING

AutoCAD Web

Teken, annoteer en voeg veldgegevens online toe aan uw tekeningen via uw webbrowser of mobiele apparaat. Open en bewerk DWG-bestanden en werk eenvoudig samen met andere AutoCAD-gebruikers aan ontwerpen.

€ 13*/maand
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Revit LT

Vereenvoudigde 3D-BIM-tool voor het maken van bouwkundige 3D-ontwerpen en documentatie.

€ 73*/maand
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Autodesk Flow Studio

Maak verbluffende VFX met AI die u bestuurt. Zet uw beeldmateriaal om in CG-scènes die u kunt regisseren, bewerken en exporteren met behulp van door AI aangedreven tools voor het vastleggen van bewegingen, cameratracking, animatie en compositie.

 
Vergelijk niveaus
Productgegevens

*Inclusief geschatte btw

Slimmer tekenen met AI in AutoCAD

Autodesk AI helpt u sneller te werken door repetitieve taken te automatiseren en handmatige bewerkingen te verminderen. Zet markeringen snel om in updates, plaats blokken slim en schoon tekeningen op met minder klikken. Besteed minder tijd aan revisies en meer tijd om projecten met vertrouwen vooruit te helpen.

Op zoek naar meer functies voor uw abonnement? Bundel en bespaar met deze aanbiedingen

Krijg toegang tot meerdere productiviteits- en automatiseringstools en bespaar tot 80% ten opzichte van individuele jaarlicenties met onze gebundelde aanbiedingen.

SPECIALE AANBIEDING

AutoCAD Revit LT Suite

Koop Revit LT en AutoCAD LT samen voor een mooie prijs.

€ 91*/maand
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Architecture Engineering & Construction Collection

Krachtige BIM- en CAD-tools voor ontwerpers, engineers en aannemers, waaronder Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design en meer.

€ 484*/maand
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Product Design & Manufacturing Collection

Ontvang Inventor, AutoCAD, Fusion en meer: professionele tools voor productontwikkeling en productieplanning.

€ 442*/maand
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Productgegevens

SPECIALE AANBIEDING

Media & Entertainment Collection

Software voor 3D-animatie, modelleren, simuleren en rendering voor films, games en tv.

€ 363*/maand
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Productgegevens

*Inclusief geschatte btw

Aan de slag met deze bronnen

AutoCAD

  • Maak sneller nauwkeurige 2D-tekeningen en 3D-modellen. Deze snelstartgids (Engels) helpt u vaardigheden op te bouwen en met zelfvertrouwen te werken.
  • Bekijk onze webinar (Engels) voor vijf praktische AutoCAD-tips om sneller te werken, fouten te voorkomen en uw bedrijf met vertrouwen te laten groeien.
  • Bekijk deze video (Engels) om te ontdekken hoe kleine teams met AutoCAD-opschoontools snel tekeningfouten kunnen vinden en op kunnen lossen.
  • Op zoek naar ondersteuning voor AutoCAD? Vind hulp, antwoorden en bronnen (Engels).

AutoCAD LT

  • Is AutoCAD LT nieuw voor u of heeft u een opfriscursus nodig? Met deze snelstartgids (Engels) kunnen kleine teams snel essentiële conceptvaardigheden opbouwen, zodat u nauwkeurige tekeningen kunt maken en vanaf de eerste dag productief blijft.
  • Op zoek naar ondersteuning voor AutoCAD LT? Vind hulp, antwoorden en bronnen (Engels).

Revit

  • Is Revit nieuw of hebt u een opfriscursus nodig? Deze snelstartgids (Engels) helpt u basisvaardigheden voor BIM op te bouwen, zodat u vanaf dag één vol vertrouwen projecten kunt creëren, documenteren en er samen aan kunt werken.

  • Bouw uw Revit-expertise sneller op en leer in uw eigen tempo. Bekijk tutorials over essentiële workflows, modelleringstools, documentatie en projectcoördinatie.

  • Versterk uw dagelijkse Revit-workflows met training over essentiële vaardigheden die is gericht op de tools en technieken die architecten, ingenieurs en ontwerpteams het meest gebruiken.

  • Op zoek naar Revit-ondersteuning? Vind hulp, antwoorden en bronnen (Engels).

Revit LT

  • Ga aan de slag met gestroomlijnde BIM-workflows met behulp van deze snelstartgids (Engels), die u helpt nauwkeurige bouwontwerpen te maken en efficiënt te documenteren.
  • Bouw uw Revit-expertise sneller op en leer in uw eigen tempo. Bekijk tutorials over basisworkflows, modelleringstools, documentatie en projectcoördinatie.
  • Versterk uw dagelijkse Revit-workflows met training over essentiële vaardigheden die is gericht op de tools en technieken die architecten, ingenieurs en ontwerpteams het meest gebruiken.
  • Op zoek naar Revit-ondersteuning? Vind hulp, antwoorden en bronnen (Engels).

Fusion

  • Ontwikkel uw CAD-vaardigheden met de belangrijkste Fusion-workflows die zijn ontworpen voor groeiende bedrijven. Deze snelstartgids (Engels) laat u zien hoe u producten ontwerpt, modelleert, assembleert en voorbereidt voor productie, zodat u uw ideeën sneller kunt omzetten in realiteit.
  • Kom meer te weten over de belangrijkste Fusion-tools en workflows in deze videoserie waarin u ziet hoe u een complete vismolen ontwerpt en produceert.
  • Op zoek naar ondersteuning voor Fusion? Vind hulp, antwoorden en bronnen (Engels).

Maya

Flow Studio

Ontdek gratis oplossingen, API's en meer

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Gratis testversies

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Educatieve toegang

Studenten kunnen zich voorbereiden op de banen van morgen met gratis toegang tot Autodesk-software.

Gratis software voor studenten (Engels)
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API's van Autodesk

Gebruik gratis cloud-API's om workflows aan te passen en oplossingen te bouwen die bij uw bedrijf passen.

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De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

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Veelgestelde vragen

Hoe kan ik Flex-tokens combineren met een AutoCAD LT-abonnement?

Ga verder dan 2D, maar alleen als dat nodig is. Ontgrendel volledige AutoCAD wanneer projecten meer vereisen. Met uw AutoCAD LT-abonnement kunt u dagelijkse tekeningen maken. Wanneer een project vraagt om 3D-modellering of gespecialiseerde toolsets zoals Architecture, Mechanical of Electrical, gebruikt u Flex-tokens om volledige AutoCAD voor een dag te ontgrendelen. U hoeft geen nieuw AutoCAD-abonnement te upgraden of kopen. Betaal voor wat u nodig hebt. Toegang tot wat u wilt.

 

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD LT-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot AutoCAD. 

Workflowdoelstelling: per project toegang tot 3D-mogelijkheden en branchespecifieke toolsets krijgen zonder uw abonnement te upgraden.

Wie er baat bij heeft: kleine architectenbureaus, ingenieursbureaus en ontwerpbureaus die voornamelijk in 2D werken, maar af en toe AutoCAD-functies nodig hebben. 

 

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens. 
  • Professionals gebruiken meestal 250 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

Raadpleeg dit ondersteuningsartikel (Engels) voor meer informatie over het gebruik van Flex-tokens met abonnementen.

 

Aanvullende informatiebronnen

Hoe kan ik Flex-tokens combineren met een AutoCAD LT- of Revit LT-abonnement?

Neem BIM-projecten aan zonder overhead. Lever werk dat gereed is voor BIM zonder een volledig Revit-abonnement. Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot Revit wanneer een project 3D-bouwmodellen, coördinatie of BIM-producten vereist. Behoud uw AutoCAD LT-abonnement (of Revit LT) voor dagelijkse werkzaamheden en breid Revit alleen in wanneer het project daarom vraagt.
 

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD LT of AutoCAD Revit LT Suite abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot volledige Revit. 

Workflowdoelstelling: toegang krijgen tot volledige Revit voor BIM-modellering, coördinatie en deliverables voor geselecteerde projecten zonder dat u zich hoeft te binden aan een afzonderlijk abonnement.

Wie er baat bij heeft: kleine architectenbureaus, ingenieursbureaus en bouwbedrijven die zowel traditioneel concept- als incidenteel BIM-werk uitvoeren. 
 

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens. 
  • Professionals gebruiken meestal 200 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

Raadpleeg dit ondersteuningsartikel (Engels) voor meer informatie over het gebruik van Flex-tokens met abonnementen .
 

Aanvullende informatiebronnen

Hoe kan ik Flex-tokens combineren met een AutoCAD-, Fusion- of Product Design and Manufacturing Collection-abonnement?

Stap in werktuigbouwkundig ontwerp in volledige 3D, voor elk project opnieuw: Werkt u in Fusion of AutoCAD en hebt u behoefte aan parametrische modellering, assemblagebeheer of gedetailleerd onderdeelontwerp? Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot Inventor Professional voor de projecten die dit vereisen en schaal af wanneer u klaar bent. Krijg alleen toegang tot werktuigbouwkundig ontwerp in 3D wanneer dat nodig is.

 

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD-, Fusion- of Product Design and Manufacturing Collection-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot Inventor Professional.

Workflowdoelstelling: Toegang zonder apart Inventor-abonnement tot alle mogelijkheden voor werktuigbouwkundig 3D-ontwerp en parametrisch modelleren voor bepaalde projecten.

Wie er baat bij heeft: Kleine productiebedrijven en productontwerpers die voornamelijk Fusion of lichtere tools gebruiken, maar af en toe de diepgang van Inventor nodig hebben.

 

Aanbevolen tokenhoeveelheid:

  • Ga aan de slag met 33 tokens. 
  • Professionals gebruiken meestal 200 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

Raadpleeg dit ondersteuningsartikel (Engels) voor meer informatie over het gebruik van Flex-tokens met abonnementen.

 

Aanvullende hulpbronnen 

Hoe kan ik Flex-tokens combineren met een Fusion-abonnement?

Geavanceerde tools voor de projecten die ze nodig hebben. Werkt u al in Fusion? Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot extensies voor geavanceerde simulatie, cloudrendering, generatief ontwerp en geavanceerde CAM. Profiteer van de kracht die u nodig hebt voor specifieke projecten zonder dat u een permanente upgrade hoeft vast te leggen.

 

Softwareabonnementen en combinatie van Flex-tokens: Fusion abonnement- en Flex-tokens om toegang te krijgen tot Fusion-extensies voor rendering.

Workflowdoelstelling: geavanceerde simulaties uitvoeren, fotorealistische renderings genereren en toegang krijgen tot gespecialiseerde productie tools, en dat per project.

Wie er baat bij heeft: productontwerpers en kleine fabrikanten die geavanceerde mogelijkheden nodig hebben voor bepaalde projecten, maar niet elke dag.

 

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens.
  • Professionals gebruiken meestal 33 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

Raadpleeg dit ondersteuningsartikel (Engels) voor meer informatie over het gebruik van Flex-tokens met abonnementen.

 

Aanvullende informatiebronnen

Hoe kan ik Flex-tokens combineren met een Maya- of 3ds Max-abonnement?

Meer artiesten. Meer tools. Geen verplichtingen op lange termijn. Schaal uw creatieve team op tijdens productiepieken wanneer de productievraag fluctueert. Gebruik Flex-tokens om uw team tijdens piekperiodes toegang te geven tot Maya, 3ds Max of andere creatieve tools. Neem freelancers aan, schakel tussen tools of gebruik Arnold voor rendering en schaal terug wanneer het project wordt afgerond.

 

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: Maya- of 3ds Max-abonnement- en Flex-tokens voor extra Media en entertainment tools of overlooptoegang.

Workflowdoelstelling: de toegang tot creatieve tools opschalen tijdens productiepieken en weer neerschalen wanneer projecten worden afgerond, zonder extra seats of verplichtingen op de lange termijn.

Wie er baat bij heeft: studio's, freelancers en teams van kleine M&E die te maken hebben met variabele projectvereisten en krappe budgetten. 

 

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens.
  • Professionals gebruiken in Maya doorgaans 275 tokens per gebruiker per jaar en voor 3ds Max 100 tokens per jaar voor dit gebruiksscenario.

Raadpleeg dit ondersteuningsartikel (Engels) voor meer informatie over het gebruik van Flex-tokens met abonnementen.

 

Aanvullende informatiebronnen

Wat kosten abonnementen en upgrades?

Alle productabonnementen worden geleverd met inbegrepen voordelen en worden tegen de lokale prijzen voor uw regio aangeboden. Voor een upgrade naar een Business Success-abonnement betaalt u ongeveer USD 200 (adviesprijs) voor in aanmerking komende producten (Engels).

Hoe kan ik een abonnement kopen of upgraden?

U kunt abonnementen online aanschaffen via een Autodesk-vertegenwoordiger of een Autodesk-partner.

Hoe kan ik Flex-tokens combineren met Autodesk-softwareabonnementen?

Er zijn vijf veelvoorkomende workflows waarbij Autodesk individuele professionals en teams aanraadt Flex-tokens te combineren met hun softwareabonnementen om productiviteit en waarde voor hun projecten te ontgrendelen. 

 

Gebruikssituatie 1: ontgrendel volledige AutoCAD wanneer projecten meer vragen

Ga verder dan 2D, alleen als dat nodig is. Met uw AutoCAD LT-abonnement kunt u dagelijkse tekeningen maken. Wanneer een project vraagt om 3D-modellering of gespecialiseerde toolsets zoals Architecture, Mechanical of Electrical, gebruikt u Flex-tokens om volledige AutoCAD voor een dag te ontgrendelen. U hoeft geen nieuw AutoCAD-abonnement te upgraden of kopen. Betaal voor wat u nodig hebt. Toegang tot wat u wilt.

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD LT-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot AutoCAD. 

Workflowdoelstelling: per project toegang krijgen tot 3D-mogelijkheden en branchespecifieke toolsets zonder uw abonnement te upgraden.

Wie er baat bij heeft: kleine architectenbureaus, ingenieursbureaus en ontwerpbureaus die voornamelijk in 2D werken, maar af en toe AutoCAD kracht nodig hebben.

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens. 

  • Professionals gebruiken meestal 250 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

 

Gebruiksscenario 2: werk leveren dat gereed is voor BIM zonder een volledig Revit-abonnement

Neem BIM-projecten aan zonder overhead. Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot Revit wanneer een project 3D-bouwmodellen, coördinatie of BIM-producten vereist. Behoud uw AutoCAD LT-abonnement (of Revit LT) voor dagelijkse werkzaamheden en breid Revit alleen in wanneer het project daarom vraagt.

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD LT- of AutoCAD Revit LT Suite-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot volledig Revit.

Workflowdoelstelling: toegang krijgen tot volledige Revit voor BIM-modellering, coördinatie en deliverables voor geselecteerde projecten zonder u vast te leggen op een afzonderlijk abonnement. 

Wie er baat bij heeft: kleine architectenbureaus, ingenieursbureaus en bouwbedrijven die zowel traditioneel concept- als incidenteel BIM-werk uitvoeren.

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens.

  • Professionals gebruiken meestal 200 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

 

Gebruikssituatie 3: toegang tot 3D werktuigbouwkundig ontwerp wanneer u het nodig hebt

Stap in volledig 3D werktuigbouwkundig ontwerp, project voor project. Werkt u in Fusion of AutoCAD en hebt u behoefte aan parametrische modellering, assemblagebeheer of gedetailleerd onderdeelontwerp? Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot Inventor Professional voor de projecten die dit vereisen en schaal de valuta terug wanneer u klaar bent.

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD-, Fusion- of Product Design and Manufacturing Collection-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot Inventor Professional.

Workflowdoelstelling: toegang zonder apart Inventor-abonnement krijgen tot alle mogelijkheden voor werktuigbouwkundig 3D-ontwerp en parametrisch modelleren voor bepaalde projecten. 

Wie er baat bij heeft: kleine productiebedrijven en productontwerpers die voornamelijk Fusion of lichtere tools gebruiken, maar af en toe de diepgang van Inventor nodig hebben.

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens.

  • Professionals gebruiken meestal 200 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

 

Gebruikssituatie 4: opschalen naar een hoger niveau met geavanceerde simulatie, rendering en CAM

Geavanceerde tools voor de projecten die ze nodig hebben. Werkt u al in Fusion? Gebruik Flex-tokens om toegang te krijgen tot extensies voor simulatie, cloudrendering, generatief ontwerp en geavanceerde CAM. Profiteer van de kracht die u nodig hebt voor specifieke projecten zonder dat u een permanente upgrade hoeft vast te leggen.

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: Fusion-abonnement en Flex-tokens om toegang te krijgen tot Fusion-uitbreidingen voor rendering.

Workflowdoelstelling: geavanceerde simulaties uitvoeren, fotorealistische renderings genereren en per project toegang krijgen tot gespecialiseerde productietools. 

Wie er baat bij heeft: productontwerpers en kleine fabrikanten die geavanceerde mogelijkheden nodig hebben voor bepaalde projecten, maar niet elke dag.

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens.

  • Professionals gebruiken meestal 33 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

 

Gebruikssituatie 5: uw creatieve team opschalen tijdens productiepieken

Meer artiesten. Meer tools. Geen langdurige verbintenis wilt aangaan. De productie-eisen fluctueren. Gebruik Flex-tokens om uw team tijdens piekperiodes toegang te geven tot Maya, 3ds Max of andere creatieve tools. Neem freelancers aan, schakel tussen tools of gebruik Arnold voor rendering en schaal terug wanneer het project wordt afgerond.

Tokens kopen

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: Maya- of 3ds Max-abonnement en Flex-tokens voor extra tools voor Media en entertainment of toegang tot overloop. 

Workflowdoelstelling: de toegang tot creatieve tools opschalen tijdens productiepieken en weer neerschalen wanneer projecten worden afgerond, zonder extra seats of langetermijnverplichtingen.

Wie er baat bij heeft: studio's, freelancers en kleine M&E-teams die te maken hebben met variabele projectvereisten en krappe budgetten.

Aanbevolen tokenhoeveelheid: 

  • Ga aan de slag met 33 tokens. 

  • Professionals gebruiken in Maya doorgaans 275 tokens per gebruiker per jaar en voor 3ds Max 100 tokens per jaar voor dit gebruiksscenario.

Aanvullende informatiebronnen

Hoelang kan ik mijn Flex-tokens gebruiken? Mogen tokens worden overgeheveld naar de volgende termijn?

Vanaf de aankoopdatum hebt u één jaar de tijd om uw Flex-tokens te gebruiken. Aangezien Flex een model met vooraf betalen is, mogen tokens niet worden overgedragen. Wel kunt u op elk moment meer tokens aanschaffen. Autodesk stelt u op de hoogte als uw tokensaldo bijna op is.

Wanneer worden er kosten in rekening gebracht voor het gebruik van Flex-producten?

Voor producten en services die per dag in rekening worden gebracht
Wanneer een gebruiker een bij Flex inbegrepen Autodesk-product opent of zich daarbij aanmeldt, wordt er eens in de 24 uur een dagprijs per product in rekening gebracht. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het openen van meerdere versies van hetzelfde product of voor het meermaals openen van hetzelfde product binnen 24 uur.

 

Stel dat Priscilla op maandag van 08.00 uur tot 17.00 uur AutoCAD gebruikt. In dat geval is haar team 7 tokens verschuldigd. Ze opent AutoCAD van 7.00 tot 17.00 uur op dinsdag. In dat geval is haar team om 08.00 uur 7 tokens verschuldigd. Nadat ze AutoCAD om 17.00 uur sluit, opent ze het een week lang niet meer. Er worden slechts twee dagen gebruik in rekening gebracht.

 

Voor producten en services die per resultaat in rekening worden gebracht
Gebruikers betalen een variabel tarief op basis van het type resultaat (bijvoorbeeld het renderen van een afbeelding in Revit).

 

Bekijk de tarieven voor alle producten en services die bij Flex zijn inbegrepen.

Kan ik een combinatie van Flex en een abonnement gebruiken?

Ja, beheerders kunnen voor gebruikers een mix van abonnementen en Flex aanschaffen.

 

Als een gebruiker zowel aan een abonnement als aan Flex is toegewezen, wordt het abonnement vóór de tokens gebruikt. Als Priscilla bijvoorbeeld aan Flex en een AutoCAD-abonnement is toegewezen, dan doet ze een beroep op haar abonnement, en niet op haar tokens, wanneer ze AutoCAD gebruikt. Als ze Revit zonder abonnement opent, gebruikt ze tokens.

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