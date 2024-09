Autodesk Maya Indie is bedoeld om onafhankelijke artiesten een voordeligere manier te bieden om een licentie te krijgen voor Maya voor hun commerciële projecten. De licentie is echter niet bedoeld voor mensen of organisaties die meer dan $100.000 USD* opbrengst per jaar genereren of voor projecten met budgetten van meer dan $100.000 USD.

Opmerking: Als u werkzaam bent voor een organisatie die meer dan $100.000 USD per jaar genereert, mag u geen licentie voor Maya aanvragen, ongeacht of u werkt als freelancer, contractant, een parttime of een fulltime medewerker. In dit geval dient u een licentie van een volledig abonnement te gebruiken. Het bedrijf kan de licentie voor u aanschaffen of u doet dit zelf (en declareert deze eventueel bij het bedrijf waarvoor u werkt). Op deze manier willen we voorkomen dat bedrijven met voldoende middelen Autodesk niet betalen voor de softwarelicenties die ze gebruiken voor hun projecten.

Deze beperking geldt wanneer u werkzaam bent voor een organisatie die meer dan USD 100.000 opbrengst per jaar genereert. De beperking is niet van toepassing op de verkoop van digitale goederen aan dergelijke organisaties, zolang de totale jaaropbrengst uit die verkopen de drempelwaarde van $100.000 USD niet overschrijdt.

Hieronder volgen enkele voorbeeldscenario's om u meer inzicht te geven in wanneer u in aanmerking komt voor Maya Indie:



U maakt en verkoopt digitale producten en wordt benaderd door een gamebedrijf met een jaaropbrengst van meer dan $100.000 USD om een middel aan hen te leveren (kant-en-klaar of op maat gemaakt). U ontvangt een vast bedrag voor het geleverde 'product'. Als uw opbrengst minder dan $100.000 USD bedraagt, mag u Maya Indie in dit geval gebruiken. Voorbeelden van middelen: 3D-modellen, structuren of gerendeerde afbeeldingen.

Een architectuurbureau met een opbrengst van meer dan $100.000 USD vraagt u om op freelancebasis een visualisatie te maken voor het bureau. U ontvangt een uur-/dag-/weeksalaris zolang het project loopt en de gemaakte middelen zijn eigendom van het bedrijf. In dit geval mag u geen Maya Indie gebruiken.

Het gaat hier vooral om het onderscheid tussen wat redelijkerwijs kan worden beschouwd als uw eigen werk en werk dat u in dienst van een ander doet. Als u uw eigen intellectuele eigendom maakt en verkoopt en minder dan $100.000 USD per jaar genereert, komt u in aanmerking voor Maya Indie. Als u werkzaam bent voor een organisatie die meer dan $100.000 USD per jaar genereert, komt u niet in aanmerking voor Maya Indie, zelfs niet als uw eigen opbrengsten lager zijn. Van bedrijven die een opbrengst van meer dan $100.000 USD per jaar hebben, verwachten we dat ze betalen voor de volledige commerciële licenties van de software die zij (en hun ontwerpers) nodig hebben.

*Opmerking: Deze limiet verschilt per land waarin het product wordt gebruikt.