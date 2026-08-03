Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Perspectivas (inglés) y estudios (inglés) de líderes sectoriales sobre cómo la transformación digital impulsa la resiliencia, la sustentabilidad y la gestión de talentos en las empresas.
Mira cómo Local 467 capacita a cientos de aprendices cada año en la plataforma de Autodesk, en un sector de alta demanda y rápida evolución.
El Programa de proveedores de capacitación de membresía (inglés) es una colaboración entre Autodesk y la dirección nacional de los principales sindicatos de América del Norte. Este programa también está disponible para sindicatos y asociaciones profesionales globales que reúnan las condiciones. La iniciativa incluye a personal que administra membresías o programas de capacitación de aprendices. El programa lo gestiona ThinkEDU LLC, nuestro distribuidor autorizado de socios de capacitación, quien está al servicio de organizaciones de membresía que capacitan, evalúan y certifican a sus miembros.
Para obtener más detalles sobre nuestro programa, como sus beneficios, preguntas frecuentes y cómo inscribirse, visita la página dedicada al programa de nuestro distribuidor.
Mira cómo Chicago Pipefitters Local 597 capacita a más de 800 aprendices cada semana en la plataforma Revit. Esta organización colabora con más de 400 signatarios contratistas, entre los que está el cliente de Autodesk Mechanical Inc.
Con nuestros visionarios socios de aprendizaje, queremos ayudar a crear un mundo mejor para todos. La autorización de instructor certificado de Autodesk es un reto alcanzable con requisitos realistas para los instructores. Convertirte en ACI te ofrece un retorno inmediato y tangible en el desarrollo de tu experiencia, accederás a flujos de ingresos futuros y atraerás a nuevos clientes estables y negocios a largo plazo.
En Autodesk, nos comprometemos a inspirar y a proporcionar a estudiantes y docentes las herramientas necesarias para que adquieran las habilidades, la experiencia práctica y las credenciales que necesitan para diseñar y crear un mundo mejor para todos.
Desarrolla tu carrera en arquitectura, ingeniería y construcción destacando tu conocimiento de las herramientas CAD y BIM.