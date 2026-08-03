El Programa de proveedores de capacitación de membresía (inglés) es una colaboración entre Autodesk y la dirección nacional de los principales sindicatos de América del Norte. Este programa también está disponible para sindicatos y asociaciones profesionales globales que reúnan las condiciones. La iniciativa incluye a personal que administra membresías o programas de capacitación de aprendices. El programa lo gestiona ThinkEDU LLC, nuestro distribuidor autorizado de socios de capacitación, quien está al servicio de organizaciones de membresía que capacitan, evalúan y certifican a sus miembros.

Para obtener más detalles sobre nuestro programa, como sus beneficios, preguntas frecuentes y cómo inscribirse, visita la página dedicada al programa de nuestro distribuidor.