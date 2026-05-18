Aunque Fusion 360 ya no está disponible en la App Store de macOS, se puede descargar directamente desde el sitio web de Autodesk y está incluido en todas las suscripciones a Fusion 360. Para obtener más detalles sobre la transición de las descargas de Fusion 360 existentes desde la App Store de macOS a tu cuenta de Autodesk Account, consulta nuestro artículo de soporte.