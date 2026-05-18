Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Nuestro software de diseño CAD 2D y 3D más popular ahora disponible para Mac. AutoCAD para Mac (inglés) ofrece la misma funcionalidad que la versión de Windows, pero aprovecha el entorno OS X con una interfaz familiar. AutoCAD para Mac ayuda a arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción a crear planos en 2D y 3D y a agilizar el proceso de diseño gracias al amplio conjunto de funciones y flujos de trabajo automatizados de AutoCAD.
Gratis para empresas nuevas y aficionados, Fusion 360 para Mac ofrece software integral de diseño CAD, CAM y PCB en un paquete flexible y completo disponible para Mac OS y dispositivos móviles. Fusion 360 para Mac proporciona una plataforma colaborativa para ayudar a agilizar el proceso de desarrollo de productos desde el diseño hasta la manufactura.
Agiliza tus flujos de trabajo de diseño de productos con Inventor. Ideal para el diseño mecánico (.es), la simulación (inglés) de productos y la creación de utillaje, Inventor ofrece un conjunto completo de herramientas de ingeniería y diseño de productos de calidad profesional. Aunque Inventor no tiene una versión nativa para Mac, se puede instalar en una computadora Macintosh con una partición de Windows usando Boot Camp o Parallels.
Lleva el poder del software en la nube de Autodesk dondequiera que vayas. Dibuja, edita y visualiza diseños CAD en diferentes dispositivos.
Disminuye el tiempo de comunicación y une a los equipos de diseño en un entorno que permite aprovechar el poder de la nube. Mantén a los miembros del equipo al día en cuanto a los diseños y planes más recientes.
Optimiza tus flujos de trabajo de dibujo y revisión. Realiza un seguimiento de los proyectos, añade comentarios, comparte archivos y lleva tus proyectos contigo con CAD en línea o mediante tu dispositivo móvil.
AutoCAD Web te permite editar, crear y ver dibujos CAD en una computadora Mac sin necesidad de instalar ningún software adicional. Accede a las potentes funciones de dibujo y diseño de AutoCAD y a sus prácticas herramientas en línea desde cualquier lugar, a través de la interfaz familiar de Mac o de cualquier otro sistema operativo.
STUDIO GLDN
Con AutoCAD, un diseñador puede convertir su pasión por la construcción y el diseño de interiores en proyectos dinámicos y personalizados para sus clientes.
Imagen cortesía de Studio GLDN
ADDIT-ION
Un estudio de diseño de productos con sede en Barcelona acepta un reto y utiliza el diseño generativo en Fusion 360 para crear una fijación de snowboard más ligera y resistente.
Imagen cortesía de ADDIT-ION.
VIEWRAIL
Viewrail, fabricante líder de escaleras a medida, utiliza la tecnología de automatización del diseño de Inventor para ahorrar una gran cantidad de tiempo en la creación de sistemas de escaleras personalizados.
Imagen cortesía de Viewrail.
Herramientas CAD 2D y 3D con información mejorada, automatizaciones basadas en IA y características de colaboración. La suscripción incluye AutoCAD en equipos de escritorio, la web y dispositivos móviles y siete conjuntos de herramientas especializadas.
Poderosas herramientas de diseño e ingeniería de productos para diseño, simulación, visualización y documentación 3D de mecánica.
Compra los productos de Autodesk como más te convenga a través de nuestra tienda en línea, el equipo de ventas y los socios autorizados. Elige entre suscripciones mensuales, anuales y de tres años. También puedes echar un vistazo a nuestro plan de pago flexible, que te ofrece acceso al software según el uso y te permite utilizar cualquier producto cuando lo necesites y pagar solo por lo que usas.
Te facilitamos la compra de una suscripción de Autodesk mediante tres opciones: comprar en línea, comprarle a nuestro equipo de ventas experto o comprar en un distribuidor certificado de Autodesk. Todas las compras son seguras y vienen con nuestra garantía de devolución del dinero. También hay financiamiento disponible para los compradores cualificados.
Selecciona el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades individuales o de la empresa. Cada plan tiene un nivel diferente de características de seguridad, generación de informes, automatización y soporte.
Autodesk Flex es la solución perfecta para el uso ocasional y proyectos especiales. Compra tokens Flex para acceder a los productos que cumplan los requisitos durante un período de 24 horas y explora nuevos productos de diseño sin comprometerte a un contrato a largo plazo.
AutoCAD para Mac ofrece todas las funciones más populares de la versión para Windows y está incluido en todas las suscripciones de AutoCAD, pero tiene una interfaz más familiar para los usuarios de Mac.
Sí, los formatos de archivo de Autodesk son nativos del programa y no del sistema operativo específico que estés usando. Tanto si el archivo se crea con la versión para Windows como con la versión para Mac, utiliza la misma extensión y es compatible con ambos sistemas operativos.
Aunque Fusion 360 ya no está disponible en la App Store de macOS, se puede descargar directamente desde el sitio web de Autodesk y está incluido en todas las suscripciones a Fusion 360. Para obtener más detalles sobre la transición de las descargas de Fusion 360 existentes desde la App Store de macOS a tu cuenta de Autodesk Account, consulta nuestro artículo de soporte.
Si hay una versión compatible con Mac, a menudo verás la opción de un instalador para Mac (normalmente con la extensión .dmg) al descargar el software desde Autodesk. Para obtener instrucciones de instalación específicas sobre el programa, consulta la sección de soporte.
Fusion 360 para Mac es compatible con macOS Big Sur 11.x, Mojave 10.14 y Catalina 10.15. Fusion también requiere una CPU con un mínimo de 4 núcleos (1,7 GHz o más), 4 GB de RAM y 3 GB de almacenamiento. Consulta las especificaciones más actualizadas.
El software de diseño CAD de Autodesk es compatible de forma nativa con los sistemas operativos Windows y Mac, y algunas aplicaciones incluyen versiones para dispositivos móviles. Maya tiene una compatibilidad limitada con Linux, pero se puede conseguir compatibilidad no oficial mediante programas de compatibilidad de terceros, como Wine.
Sí, AutoCAD para Mac está disponible con todas las suscripciones a AutoCAD.
AutoCAD para Windows se diferencia principalmente por cambios en la interfaz, como las paletas de herramientas, la compatibilidad con múltiples ventanas y los elementos típicos de la interfaz de Windows, como la pestaña de inicio y la cinta de opciones. Visita nuestro centro de soporte para obtener un desglose de las características específicas de Windows.
AutoCAD para Mac está incluido en todas las suscripciones de AutoCAD y tiene un precio a partir de 235 USD para la suscripción mensual y de 1865 USD para la suscripción anual.
Si eres estudiante, docente o administrador de TI en una institución educativa que cumpla los requisitos, también podrías tener derecho a acceso gratuito al software de Autodesk y a otras ventajas. Obtén más información sobre Autodesk Education Community.
La aplicación móvil de AutoCAD funciona a la perfección con el Apple Pencil, lo que te permite convertir al instante los bocetos de tu iPad Pro en objetos de AutoCAD. El Apple Pencil pone las herramientas de diseño CAD al alcance de tu mano, lo que te permite editar, añadir notas e incluir cotas en tus dibujos a mano alzada.
Aunque Inventor no es compatible de forma nativa con Mac OS X, se puede ejecutar en una partición de Windows mediante Boot Camp o un programa de virtualización como Parallels. Obtén más información sobre cómo instalar Inventor en tu Mac.
Aunque Fusion 360 ya no está disponible en la App Store de macOS, se puede descargar directamente desde el sitio web de Autodesk y está incluido en todas las suscripciones a Fusion 360. Para obtener más detalles sobre la transición de las descargas de Fusion 360 existentes desde la App Store de macOS a tu cuenta de Autodesk Account, consulta nuestro artículo de soporte.