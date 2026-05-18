Software de dibujo eléctrico

Descubre los conjuntos de herramientas especializadas para crear dibujos eléctricos con el software profesional de diseño y dibujo eléctrico AutoCAD.

Un hombre trabajando en el taller eléctrico del Centro tecnológico de Autodesk de San Francisco (EE. UU.).

¿Qué es un dibujo eléctrico?

Los dibujos eléctricos, conocidos también como planos eléctricos, son documentos técnicos que permiten representar y anotar los diseños de sistemas eléctricos. Los trabajadores usan estos documentos para instalar sistemas en el emplazamiento. En los dibujos eléctricos, cada tipo de componente y conexión tiene su propio símbolo especializado y cada detalle importa.

AutoCAD se puede utilizar como un programa de dibujo eléctrico con todas las funciones y la mayoría de sus funciones eléctricas están disponibles a través del conjunto de herramientas Electrical, que se incluye con la suscripción a AutoCAD. Este eficaz conjunto de herramientas permite crear, modificar y documentar sistemas de control eléctrico de forma eficiente y sencilla. Accede a amplias bibliotecas de símbolos, funciones de dibujo automatizadas y comprobación de errores en tiempo real para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad.

Interfaz de AutoCAD Electrical con diagrama de circuitos y cables.

Explicación del proceso de dibujo eléctrico

Un dibujo eléctrico tiene como objetivo ofrecer una representación visual del diseño de un sistema eléctrico, incluidos los componentes y las conexiones entre ellos. Hay varios tipos de dibujos eléctricos con diferentes fines, pero, por lo general, puedes empezar el proceso esbozando el diseño del sistema eléctrico, ya sea con papel de buena calidad y un lápiz o con software de dibujo eléctrico como AutoCAD Electrical. Incluye todos los componentes, representados por símbolos especiales. A continuación, añade líneas para conectar los componentes, que representan los cables. Se pueden añadir etiquetas y otras anotaciones para ofrecer más información y aclaraciones al lector.

Software especializado para dibujo eléctrico

AutoCAD

Herramientas CAD 2D y 3D con información mejorada, automatizaciones basadas en IA y características de colaboración. La suscripción incluye AutoCAD en equipos de escritorio, la web y dispositivos móviles y siete conjuntos de herramientas especializadas.

Detalles del producto
AutoCAD LT

La mejor herramienta de dibujo, diseño y documentación CAD 2D. La suscripción incluye AutoCAD LT en equipos de escritorio, la web y dispositivos móviles.

Detalles del producto

Ventajas de usar software de dibujo eléctrico

Aunque los dibujos eléctricos se han hecho a mano durante mucho tiempo, usar software de dibujo eléctrico tiene muchas ventajas, entre ellas:

Eficiencia

Es mucho más rápido colocar y conectar digitalmente los símbolos y el cableado de los componentes eléctricos prediseñados que dibujarlos a mano. Hay muchos otros elementos que también están automatizados, lo que permite dedicar más tiempo a lo que realmente importa.

 

Precisión

El uso de software de dibujo eléctrico como AutoCAD puede ayudar a evitar errores costosos y desafortunados, ya que reduce drásticamente el riesgo de error humano al crear planos de distribución eléctrica.

 

Colaboración más sencilla

Una vez que hayas creado un conjunto de planos eléctricos con el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, podrás compartirlos fácilmente con otros miembros del equipo al instante.

 

Cómo leer dibujos eléctricos

Conoce los símbolos utilizados en la notación de componentes en un plano eléctrico.

Símbolos de iluminación en el diseño de esquemas eléctricos.

Luces

Usa las herramientas de AutoCAD para crear diagramas de fuentes lumínicas, desde luces Klieg hasta apliques.

Símbolos de interruptores SPDT y SP3T en diagrama de circuitos.

Interruptores

Desde unipolares a multipolares, AutoCAD puede ayudarte a diagramar circuitos eléctricos.

Símbolos eléctricos para fusibles y PTC.

Fusibles

Los fusibles limitan el flujo de corriente para prevenir que se dañen otros componentes. Con AutoCAD, es más fácil diseñar fusibles y crear diagramas de ellos.

Diagrama de circuitos electrónicos que muestra las conexiones a tierra e IC.

Tierra

Los circuitos eléctricos deben conectarse a la tierra para mantener la seguridad. Aprende a dibujar esquemas de conexiones a tierra de forma correcta con las herramientas de dibujo eléctrico de AutoCAD.

Indicadores de cables conectados y no conectados en el diagrama de circuitos.

Cables

Los cables conectan los componentes, y AutoCAD te otorga el poder de diseño para especificar lo que necesitas.

Símbolos de resistencias estadounidenses e internacionales en componentes electrónicos

Resistencias

AutoCAD te ofrece herramientas de diseño de planos eléctricos para representar resistencias, que reducen el flujo de corriente, ajustan los niveles de señal, dividen los voltajes y mucho más.

Símbolos de condensadores polarizados y no polarizados.

Condensadores

Los condensadores almacenan la energía potencial y son polarizados o no polarizados. El conjunto de herramientas AutoCAD Electrical te permite crear diagramas de condensadores correctamente.

Símbolos de fuentes de alimentación de CC y CA en esquemas de circuitos.

Fuentes de alimentación

De corrientes y baterías DC a AC, existen muchas maneras de suministrar alimentación a lo que creas. AutoCAD facilita el proceso de planificación y diseño de dibujos eléctricos.

Principales tipos de dibujos eléctricos

Existen cuatro tipos principales de dibujos eléctricos:

Diagramas esquemáticos que representan un dibujo técnico detallado

Diagramas esquemáticos

Un diagrama esquemático es la versión más sencilla de un dibujo eléctrico y su objetivo es mostrar el funcionamiento y las conexiones de un circuito mediante líneas y símbolos universales.

 

Renderización de un circuito de control eléctrico

Diagramas de circuitos

Se usan para representar con mayor precisión la realidad de un sistema eléctrico en lugar de limitarse a la lógica que lo sustenta. Incluyen información sobre cómo están dispuestos los cables y los componentes y a menudo también indican los colores de los cables.  

 

Diagrama de circuito que muestra conexiones y componentes detallados

Diagramas pictóricos

Este tipo de plano eléctrico es aún más detallado, ya que utiliza imágenes para representar los componentes e incluye información sobre cómo se conectan los cables.

 

Representación visual de un diagrama de bloques

Diagramas de bloques

Los diagramas de bloques utilizan bloques y líneas para ilustrar la relación entre los componentes.

 

Un hombre trabajando en el taller eléctrico del Centro tecnológico de Autodesk de San Francisco (EE. UU.).

¿Quién usa software de dibujo eléctrico?

Muchas profesiones e industrias diferentes usan programas de dibujo eléctrico como AutoCAD en sus actividades diarias o para trabajar en proyectos. Los electricistas usan los planos eléctricos en la instalación y el mantenimiento, tanto en la fase de planificación como en la de ejecución. Los ingenieros eléctricos diseñan sistemas complejos y se aseguran de que cumplan con las normas mediante el uso de software de dibujo eléctrico.  Los diseñadores de productos suelen utilizarlo para determinar cómo conseguir que algo funcione o para encontrar la forma más eficiente de llevar a cabo una función eléctrica, mientras que los técnicos en electrónica pueden recurrir ampliamente al software de dibujo eléctrico para la resolución de problemas. 

Comienza a utilizar las herramientas y los recursos de AutoCAD

Imagen del tutorial que muestra la interfaz y las herramientas del entorno de diseño

Tutorial sobre el entorno de diseño

Aprende los conceptos básicos de la interfaz de AutoCAD y cómo abrir las herramientas esenciales.

Ver video (3:16 min)
Pantalla de un equipo que muestra un esquema técnico o diagrama eléctrico

Recursos para dibujo eléctrico

Desde el diseño esquemático básico hasta la gestión avanzada de archivos, estos recursos te pondrán al día para que puedas manejar los dibujos de diseño eléctrico.

Accede a la serie sobre el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical (inglés)
Mujeres colaborando y viendo una tableta.

Tutoriales de AutoCAD

Obtén instrucciones paso a paso para diseñar circuitos y cableados, generar informes y una cantidad de temas relacionados con los dibujos eléctricos. 

Más información

Comprueba cómo los clientes usan el software para dibujo eléctrico
Manos ensamblando placas de circuitos impresos

Cambio de AutoCAD LT a AutoCAD

Martz Technologies cambió de AutoCAD LT a AutoCAD (con el conjunto de herramientas Electrical) y consiguió una mayor eficiencia con las características adicionales para planos eléctricos.

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Panel de control completo de una rellenadora de sándwiches de helado

AutoCAD hace realidad la máquina de sándwiches de helado

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Diseño de ingeniería de líneas de producción de latas

Optimización de sistemas de transporte

CLE optimiza sus procesos de manufactura para llevar los productos de consumo a las tiendas. 

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Recursos para dibujo eléctrico

Explora las posibilidades del software de dibujo eléctrico AutoCAD con estas sesiones de aprendizaje, consejos y flujos de trabajo. 

Aprende a utilizar la interfaz del software de dibujo eléctrico.

Obtén más información sobre el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, incluidas las mejoras de IA y las funciones específicas para electricistas y diseñadores eléctricos.

En este video a la carta de Autodesk University, descubre las herramientas de AutoCAD basadas en Autodesk AI para el reconocimiento inteligente de objetos, el análisis predictivo y la colaboración fluida entre los distintos conjuntos de herramientas de AutoCAD.

En esta clase a la carta, descubre cómo los dibujos y los componentes vinculados se actualizan automáticamente, lo que mejora la eficiencia y la calidad del diseño. Aprende a acceder a bibliotecas de símbolos, crear tipos de dibujo personalizados, vincular componentes y generar informes basados en tipos de dibujo.

Obtén respuestas a las preguntas frecuentes sobre las suscripciones y las licencias de software de AutoCAD y descubre todo lo que puedes hacer con el software de dibujo eléctrico de Autodesk.

Descubre cómo AutoCAD Electrical puede mejorar significativamente el proceso de documentación, ahorrarte un 25% más de tiempo y permitirte realizar auditorías y extraer datos clave, como listas de materiales e informes de cableado.

 

Preguntas frecuentes sobre el software de dibujo eléctrico

¿A qué escala se crean los dibujos eléctricos?

Esto puede variar, pero los planos eléctricos suelen elaborarse a la misma escala que los planos de planta correspondientes, normalmente 1:50.

¿Puedo compartir planos eléctricos con otras personas que no tienen AutoCAD?

Sí, ofrecemos varios visores de archivos gratuitos que pueden usar otras personas que no tengan el mismo software de dibujo eléctrico para ver los dibujos. Puedes encontrar información detallada sobre cómo compartir archivos y colaborar con los miembros del equipo en nuestro tutorial en línea (inglés).

¿Se puede probar el software de dibujo eléctrico AutoCAD de forma gratuita?

Sí, ofrecemos versiones de prueba gratuitas del software de dibujo eléctrico AutoCAD para que puedas probarlo sin ningún riesgo.

¿Cuál es la diferencia entre un esquema y un diagrama de circuitos?

Un esquema muestra la lógica que hay detrás de un circuito eléctrico, cómo se conectan los distintos componentes y el comportamiento del circuito, pero no incluye detalles precisos sobre la disposición física exacta de los cables. Un diagrama de circuitos muestra los detalles de cómo y dónde se conectan los componentes, incluidos los colores de los cables. El primer tipo de dibujo eléctrico es un esquema general que se usa para el diseño y la resolución de problemas, mientras que el segundo es un documento práctico que se usa para el cableado, la instalación y el mantenimiento.

¿Cómo se leen los dibujos eléctricos?

Los dibujos eléctricos suelen leerse de izquierda a derecha o de arriba abajo. Para entender lo que se muestra, debes familiarizarte con el significado de cada uno de los símbolos que lo componen. También debes identificar en qué dirección tiene lugar el flujo de la corriente mediante las líneas que aparecen en el plano eléctrico.

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