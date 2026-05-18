Los dibujos eléctricos, conocidos también como planos eléctricos, son documentos técnicos que permiten representar y anotar los diseños de sistemas eléctricos. Los trabajadores usan estos documentos para instalar sistemas en el emplazamiento. En los dibujos eléctricos, cada tipo de componente y conexión tiene su propio símbolo especializado y cada detalle importa.

AutoCAD se puede utilizar como un programa de dibujo eléctrico con todas las funciones y la mayoría de sus funciones eléctricas están disponibles a través del conjunto de herramientas Electrical, que se incluye con la suscripción a AutoCAD. Este eficaz conjunto de herramientas permite crear, modificar y documentar sistemas de control eléctrico de forma eficiente y sencilla. Accede a amplias bibliotecas de símbolos, funciones de dibujo automatizadas y comprobación de errores en tiempo real para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad.