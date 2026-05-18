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Los dibujos eléctricos, conocidos también como planos eléctricos, son documentos técnicos que permiten representar y anotar los diseños de sistemas eléctricos. Los trabajadores usan estos documentos para instalar sistemas en el emplazamiento. En los dibujos eléctricos, cada tipo de componente y conexión tiene su propio símbolo especializado y cada detalle importa.
AutoCAD se puede utilizar como un programa de dibujo eléctrico con todas las funciones y la mayoría de sus funciones eléctricas están disponibles a través del conjunto de herramientas Electrical, que se incluye con la suscripción a AutoCAD. Este eficaz conjunto de herramientas permite crear, modificar y documentar sistemas de control eléctrico de forma eficiente y sencilla. Accede a amplias bibliotecas de símbolos, funciones de dibujo automatizadas y comprobación de errores en tiempo real para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la productividad.
Un dibujo eléctrico tiene como objetivo ofrecer una representación visual del diseño de un sistema eléctrico, incluidos los componentes y las conexiones entre ellos. Hay varios tipos de dibujos eléctricos con diferentes fines, pero, por lo general, puedes empezar el proceso esbozando el diseño del sistema eléctrico, ya sea con papel de buena calidad y un lápiz o con software de dibujo eléctrico como AutoCAD Electrical. Incluye todos los componentes, representados por símbolos especiales. A continuación, añade líneas para conectar los componentes, que representan los cables. Se pueden añadir etiquetas y otras anotaciones para ofrecer más información y aclaraciones al lector.
Herramientas CAD 2D y 3D con información mejorada, automatizaciones basadas en IA y características de colaboración. La suscripción incluye AutoCAD en equipos de escritorio, la web y dispositivos móviles y siete conjuntos de herramientas especializadas.
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Aunque los dibujos eléctricos se han hecho a mano durante mucho tiempo, usar software de dibujo eléctrico tiene muchas ventajas, entre ellas:
Es mucho más rápido colocar y conectar digitalmente los símbolos y el cableado de los componentes eléctricos prediseñados que dibujarlos a mano. Hay muchos otros elementos que también están automatizados, lo que permite dedicar más tiempo a lo que realmente importa.
El uso de software de dibujo eléctrico como AutoCAD puede ayudar a evitar errores costosos y desafortunados, ya que reduce drásticamente el riesgo de error humano al crear planos de distribución eléctrica.
Una vez que hayas creado un conjunto de planos eléctricos con el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, podrás compartirlos fácilmente con otros miembros del equipo al instante.
Conoce los símbolos utilizados en la notación de componentes en un plano eléctrico.
Usa las herramientas de AutoCAD para crear diagramas de fuentes lumínicas, desde luces Klieg hasta apliques.
Desde unipolares a multipolares, AutoCAD puede ayudarte a diagramar circuitos eléctricos.
Los fusibles limitan el flujo de corriente para prevenir que se dañen otros componentes. Con AutoCAD, es más fácil diseñar fusibles y crear diagramas de ellos.
Los circuitos eléctricos deben conectarse a la tierra para mantener la seguridad. Aprende a dibujar esquemas de conexiones a tierra de forma correcta con las herramientas de dibujo eléctrico de AutoCAD.
Los cables conectan los componentes, y AutoCAD te otorga el poder de diseño para especificar lo que necesitas.
AutoCAD te ofrece herramientas de diseño de planos eléctricos para representar resistencias, que reducen el flujo de corriente, ajustan los niveles de señal, dividen los voltajes y mucho más.
Los condensadores almacenan la energía potencial y son polarizados o no polarizados. El conjunto de herramientas AutoCAD Electrical te permite crear diagramas de condensadores correctamente.
De corrientes y baterías DC a AC, existen muchas maneras de suministrar alimentación a lo que creas. AutoCAD facilita el proceso de planificación y diseño de dibujos eléctricos.
Existen cuatro tipos principales de dibujos eléctricos:
Un diagrama esquemático es la versión más sencilla de un dibujo eléctrico y su objetivo es mostrar el funcionamiento y las conexiones de un circuito mediante líneas y símbolos universales.
Se usan para representar con mayor precisión la realidad de un sistema eléctrico en lugar de limitarse a la lógica que lo sustenta. Incluyen información sobre cómo están dispuestos los cables y los componentes y a menudo también indican los colores de los cables.
Este tipo de plano eléctrico es aún más detallado, ya que utiliza imágenes para representar los componentes e incluye información sobre cómo se conectan los cables.
Los diagramas de bloques utilizan bloques y líneas para ilustrar la relación entre los componentes.
Muchas profesiones e industrias diferentes usan programas de dibujo eléctrico como AutoCAD en sus actividades diarias o para trabajar en proyectos. Los electricistas usan los planos eléctricos en la instalación y el mantenimiento, tanto en la fase de planificación como en la de ejecución. Los ingenieros eléctricos diseñan sistemas complejos y se aseguran de que cumplan con las normas mediante el uso de software de dibujo eléctrico. Los diseñadores de productos suelen utilizarlo para determinar cómo conseguir que algo funcione o para encontrar la forma más eficiente de llevar a cabo una función eléctrica, mientras que los técnicos en electrónica pueden recurrir ampliamente al software de dibujo eléctrico para la resolución de problemas.
Aprende los conceptos básicos de la interfaz de AutoCAD y cómo abrir las herramientas esenciales.
Desde el diseño esquemático básico hasta la gestión avanzada de archivos, estos recursos te pondrán al día para que puedas manejar los dibujos de diseño eléctrico.
Obtén instrucciones paso a paso para diseñar circuitos y cableados, generar informes y una cantidad de temas relacionados con los dibujos eléctricos.
Martz Technologies cambió de AutoCAD LT a AutoCAD (con el conjunto de herramientas Electrical) y consiguió una mayor eficiencia con las características adicionales para planos eléctricos.
Martin CSI confía en el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para los proyectos de manufactura industrial, incluida una máquina para rellenar sándwiches de helado.
CLE optimiza sus procesos de manufactura para llevar los productos de consumo a las tiendas.
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Esto puede variar, pero los planos eléctricos suelen elaborarse a la misma escala que los planos de planta correspondientes, normalmente 1:50.
Sí, ofrecemos varios visores de archivos gratuitos que pueden usar otras personas que no tengan el mismo software de dibujo eléctrico para ver los dibujos. Puedes encontrar información detallada sobre cómo compartir archivos y colaborar con los miembros del equipo en nuestro tutorial en línea (inglés).
Sí, ofrecemos versiones de prueba gratuitas del software de dibujo eléctrico AutoCAD para que puedas probarlo sin ningún riesgo.
Un esquema muestra la lógica que hay detrás de un circuito eléctrico, cómo se conectan los distintos componentes y el comportamiento del circuito, pero no incluye detalles precisos sobre la disposición física exacta de los cables. Un diagrama de circuitos muestra los detalles de cómo y dónde se conectan los componentes, incluidos los colores de los cables. El primer tipo de dibujo eléctrico es un esquema general que se usa para el diseño y la resolución de problemas, mientras que el segundo es un documento práctico que se usa para el cableado, la instalación y el mantenimiento.
Los dibujos eléctricos suelen leerse de izquierda a derecha o de arriba abajo. Para entender lo que se muestra, debes familiarizarte con el significado de cada uno de los símbolos que lo componen. También debes identificar en qué dirección tiene lugar el flujo de la corriente mediante las líneas que aparecen en el plano eléctrico.