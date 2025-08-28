Explora las características de Autodesk Flow Studio

Captura de movimiento con IA

Captura los movimientos del cuerpo, la cara y las manos de los actores directamente desde las imágenes de video, sin necesidad de trajes ni marcadores, y exporta a tu herramienta 3D favorita para personalizarla.

Integración de CG en acción en vivo

Anima, ilumina y compone automáticamente personajes de CG en tus escenas de acción en vivo. 

Animación/Video a escena 3D

Convierte cualquier video con varias tomas en una escena 3D: la IA reconstruye cámaras, personajes y entornos en el espacio.

Elementos de exportación editables

Genera automáticamente datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, placas limpias y pasos de personajes; todo editable en la herramienta 3D que elijas.

 

Exportación fluida de escenas 3D

Exporta escenas 3D completas, con personajes, cámaras y diseño, listas para ser refinadas en Maya, Blender, Unreal Engine o USD para 3ds Max.  
 

Renderización automatizada en la nube

Renderiza fácilmente tus resultados en la nube: rápido, automatizado y escalable, con soporte para múltiples proyectos a la vez.  

Más funciones de Autodesk Flow Studio

Captura de movimiento con IA

Captura de movimiento con IA sin marcadores

Captura movimientos del cuerpo y las manos detallados, sin necesidad de usar trajes ni marcadores. Edita y anima fácilmente tus personajes en herramientas como Maya, Blender o Unreal Engine.  

Más información

NUEVO

Compatibilidad con animación en MetaHumans

Exporta la animación corporal de las imágenes de video a MetaHuman de Unreal Engine, con tipos de cuerpo ajustables para obtener un movimiento más realista y natural. 

Asignación fácil de actores 

Arrastra y suelta personajes de CG sobre los actores del video. Nuestro sistema inteligente ReID sigue a los mismos actores en todas las tomas, por lo que solo necesitas asignarlos una vez. 

Más información

Reasignación de objetivos avanzada 

Ajusta el tamaño, la posición de las extremidades y la alineación de la pelvis de tu personaje de CG para que coincidan con los actores con precisión.

Más información

Funciones avanzadas

Ajusta el tipo de plano (gran angular, medio, primer plano) y el tipo de movimiento (lento, medio, rápido) para obtener los mejores resultados para tu escena.

Más información

Elementos de exportación editables

Genera automáticamente datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, placas limpias y pasos de personajes; todo editable en la herramienta 3D que elijas.  

Más información

Exportación de escenas 3D

Exporta escenas 3D completas, con personajes, cámaras y diseño, listas para Maya, Blender, Unreal Engine o USD para 3ds Max. 

Más información

Renderización automatizada en la nube

Renderiza fácilmente tus resultados en la nube: rápido, automatizado y escalable, con soporte para múltiples proyectos a la vez.

Acción en vivo

Integración fluida de CG 

Anima, ilumina y compone automáticamente personajes de CG en escenas de acción en vivo. Elige entre los modos Fácil y Avanzado para obtener más control. 

Más información

Asignación fácil de actores 

Arrastra y suelta personajes de CG sobre los actores del video. Nuestro sistema inteligente ReID sigue a los mismos actores en todas las tomas, por lo que solo necesitas asignarlos una vez.  

Más información

Reasignación de objetivos avanzada 

Ajusta el tamaño, la posición de las extremidades y la alineación de la pelvis de tu personaje de CG para que coincidan con los actores con precisión. 

Más información

Funciones avanzadas

Ajusta el tipo de plano (gran angular, medio, primer plano) y el tipo de movimiento (lento, medio, rápido) para obtener los mejores resultados para tu escena.

Más información

Elementos de exportación editables

Genera automáticamente datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, placas limpias y pasos de personajes; todo editable en la herramienta 3D que elijas. 

Más información

Exportación de escenas 3D

Exporta escenas 3D completas, con personajes, cámaras y diseño, listas para Maya, Blender, Unreal Engine o USD para 3ds Max.

Más información

Renderización automatizada en la nube 

Renderiza fácilmente tus resultados en la nube: rápido, automatizado y escalable, con soporte para múltiples proyectos a la vez.

Animación/Video a escena 3D

Tecnología de video a escena 3D 

Convierte cualquier video con varias tomas en una escena 3D: la IA reconstruye cámaras, personajes y entornos en el espacio. 

Más información

Predicción de movimiento 

Obtén predicciones de poses precisas y naturales para personajes de CG, incluso cuando los actores del video estén parcial o totalmente ocultos por objetos u otros actores de la escena.

Más información

Asignación fácil de actores 

Arrastra y suelta personajes de CG sobre los actores del video. Nuestro sistema inteligente ReID sigue a los mismos actores en todas las tomas, por lo que solo necesitas asignarlos una vez. 

Más información

Reasignación de objetivos avanzada 

Ajusta el tamaño, la posición de las extremidades y la alineación de la pelvis de tu personaje de CG para que coincidan con los actores con precisión.

Más información

Funciones avanzadas

Ajusta el tipo de plano (gran angular, medio, primer plano) y el tipo de movimiento (lento, medio, rápido) para obtener los mejores resultados para tu escena.

Más información

Elementos de exportación editables

Genera automáticamente datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, placas limpias y pasos de personajes; todo editable en la herramienta 3D que elijas.

Más información

Exportación de escenas 3D

Exporta escenas 3D completas, con personajes, cámaras y diseño, listas para Maya, Blender, Unreal Engine o USD para 3ds Max. 

Más información

Renderización automatizada en la nube

Renderiza fácilmente tus resultados en la nube: rápido, automatizado y escalable, con soporte para múltiples proyectos a la vez.

Elementos de exportación editables

Captura de movimiento

Obtén datos de captura de movimiento con IA a partir de tus grabaciones sin necesidad de trajes especiales ni configuraciones complicadas 

Más información

Seguimiento de cámara

Extrae automáticamente los datos del seguimiento de la cámara 3D, como el movimiento y la distancia focal, de las imágenes de video. 

Más información

Placa limpia

Genera placas limpias (fondos sin actores) para simplificar y acelerar la composición, con la capacidad de eliminar hasta cuatro actores por escena.

Más información

Máscara alfa

Genera máscaras fotograma a fotograma que aíslen a los actores, aceleren la rotoscopia y mejoren la precisión de las composiciones.

Más información

Paso de personaje

Exporta una renderización nítida de tu personaje 3D con un fondo transparente, totalmente editable para cambios de color, iluminación, efectos o escena.

Más información

Textura de personajes

Descarga mapas de texturas completos para personajes de nuestra biblioteca integrada y úsalos en herramientas como Maya para obtener sombreados e iluminación uniformes.

Más información

Wonder Tools

Accede a funciones clave, como Seguimiento de cámara y Placa limpia, como herramientas independientes, sin necesidad de procesar proyectos completos.  

Más información