Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Captura los movimientos del cuerpo, la cara y las manos de los actores directamente desde las imágenes de video, sin necesidad de trajes ni marcadores, y exporta a tu herramienta 3D favorita para personalizarla.
Anima, ilumina y compone automáticamente personajes de CG en tus escenas de acción en vivo.
Convierte cualquier video con varias tomas en una escena 3D: la IA reconstruye cámaras, personajes y entornos en el espacio.
Genera automáticamente datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, placas limpias y pasos de personajes; todo editable en la herramienta 3D que elijas.
Exporta escenas 3D completas, con personajes, cámaras y diseño, listas para ser refinadas en Maya, Blender, Unreal Engine o USD para 3ds Max.
Renderiza fácilmente tus resultados en la nube: rápido, automatizado y escalable, con soporte para múltiples proyectos a la vez.
Captura de movimiento con IA sin marcadores
Captura movimientos del cuerpo y las manos detallados, sin necesidad de usar trajes ni marcadores. Edita y anima fácilmente tus personajes en herramientas como Maya, Blender o Unreal Engine.
NUEVO
Compatibilidad con animación en MetaHumans
Exporta la animación corporal de las imágenes de video a MetaHuman de Unreal Engine, con tipos de cuerpo ajustables para obtener un movimiento más realista y natural.
Integración fluida de CG
Anima, ilumina y compone automáticamente personajes de CG en escenas de acción en vivo. Elige entre los modos Fácil y Avanzado para obtener más control.
Tecnología de video a escena 3D
Convierte cualquier video con varias tomas en una escena 3D: la IA reconstruye cámaras, personajes y entornos en el espacio.
Predicción de movimiento
Obtén predicciones de poses precisas y naturales para personajes de CG, incluso cuando los actores del video estén parcial o totalmente ocultos por objetos u otros actores de la escena.
Captura de movimiento
Obtén datos de captura de movimiento con IA a partir de tus grabaciones sin necesidad de trajes especiales ni configuraciones complicadas
Seguimiento de cámara
Extrae automáticamente los datos del seguimiento de la cámara 3D, como el movimiento y la distancia focal, de las imágenes de video.
Placa limpia
Genera placas limpias (fondos sin actores) para simplificar y acelerar la composición, con la capacidad de eliminar hasta cuatro actores por escena.
Máscara alfa
Genera máscaras fotograma a fotograma que aíslen a los actores, aceleren la rotoscopia y mejoren la precisión de las composiciones.
Paso de personaje
Exporta una renderización nítida de tu personaje 3D con un fondo transparente, totalmente editable para cambios de color, iluminación, efectos o escena.
Textura de personajes
Descarga mapas de texturas completos para personajes de nuestra biblioteca integrada y úsalos en herramientas como Maya para obtener sombreados e iluminación uniformes.
Wonder Tools
Accede a funciones clave, como Seguimiento de cámara y Placa limpia, como herramientas independientes, sin necesidad de procesar proyectos completos.