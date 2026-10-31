Estado de diseño y fabricación: Foco en la construcción industrializada de 2026

La adopción está creciendo. La ventaja está en la escala.

La construcción industrializada está ayudando a los equipos a construir más rápido y con mayor certeza. Descubre qué distingue a la adopción temprana de las organizaciones que la escalan con éxito.

Lo que muestra nuestra investigación

70 %

de los encuestados cree que la construcción industrializada se convertirá en la forma estándar de trabajar en el futuro

84 %

de las organizaciones que utilizan la construcción industrializada dicen que ha mejorado la calidad de los proyectos terminados

76 %

dicen que los proyectos que utilizan métodos de construcción industrializados han sido más predecibles en cuanto a cronograma y costo que los proyectos tradicionales

La adopción es generalizada. La madurez no lo es.

La madurez digital, la inversión, el tamaño de la empresa y las condiciones regionales determinan el progreso. Las organizaciones que avanzan más en su proceso de adopción de la construcción industrializada aplican estos métodos de manera más coherente y están mejor equipadas para conectar información, decisiones y equipos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Dos profesionales de la construcción revisan el progreso en una instalación de construcción industrializada.

Una mayor certeza se convierte en una ventaja competitiva

Los líderes están conectando estos métodos, como la productización, el Diseño para manufactura y ensamblaje (DfMA) y la prefabricación, que pueden acelerar la entrega, al tiempo que mejoran la previsibilidad de los costos, la coherencia del diseño y la calidad. En conjunto, estas ganancias ayudan a las organizaciones a sortear cronogramas ajustados, cadenas de suministros complejas, restricciones de la fuerza laboral y crecientes expectativas de los propietarios, lo que convierte una mayor certeza en una ventaja competitiva.

El equipo de construcción guía paneles de pared prefabricados hacia su lugar en un sitio de construcción industrializado.

El escalado de la adopción comienza con las capacidades adecuadas

Las organizaciones que avanzan en su camino hacia la construcción industrializada abordan las brechas en las habilidades de la fuerza laboral, la preparación de los proveedores, los flujos de trabajo digitales y la capacidad de producción juntas, en lugar de hacerlo de forma aislada. Para las organizaciones que aún exploran estos métodos, identificar qué capacidades priorizar es un primer paso fundamental para escalar la adopción.

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