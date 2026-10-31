Los líderes están conectando estos métodos, como la productización, el Diseño para manufactura y ensamblaje (DfMA) y la prefabricación, que pueden acelerar la entrega, al tiempo que mejoran la previsibilidad de los costos, la coherencia del diseño y la calidad. En conjunto, estas ganancias ayudan a las organizaciones a sortear cronogramas ajustados, cadenas de suministros complejas, restricciones de la fuerza laboral y crecientes expectativas de los propietarios, lo que convierte una mayor certeza en una ventaja competitiva.