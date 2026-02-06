Autodesk MCP 서버

AI는 전례 없는 크리에이티브 속도의 기회를 제공합니다. 며칠씩 걸리던 복잡한 다단계 워크플로우를 이제 자연어로 처리할 수 있으므로 설계자, 계약업체 및 더 광범위한 개발자 에코시스템이

번거로운 작업에서 벗어나 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다.

Autodesk는 Autodesk Platform Services 발전의 다음 단계로 MCP(Model Context Protocol) 서버를 포트폴리오에 통합하고 있습니다. Autodesk MCP 서버를 사용하면 개발자와 독립 소프트웨어 공급업체에 보다 구조화된 AI 활용 기반을 제공하므로 번거로운 사용자 지정 작업 없이 한층

쉽게 워크플로우를 자동화하고, 플랫폼과 통합하고, 솔루션을 확장할 수 있습니다.