Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Family
- Revit
- Civil 3D
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
- 플랜 선택
- 오토데스크를 통해 구입
- 비정기적인 사용을 위한 선불 가격
- 특별 오퍼
- 영업 팀에 문의하세요. 080-805-9653(무료)
- 도움말
AI는 전례 없는 크리에이티브 속도의 기회를 제공합니다. 며칠씩 걸리던 복잡한 다단계 워크플로우를 이제 자연어로 처리할 수 있으므로 설계자, 계약업체 및 더 광범위한 개발자 에코시스템이
번거로운 작업에서 벗어나 혁신에 집중할 수 있게 되었습니다.
Autodesk는 Autodesk Platform Services 발전의 다음 단계로 MCP(Model Context Protocol) 서버를 포트폴리오에 통합하고 있습니다. Autodesk MCP 서버를 사용하면 개발자와 독립 소프트웨어 공급업체에 보다 구조화된 AI 활용 기반을 제공하므로 번거로운 사용자 지정 작업 없이 한층
쉽게 워크플로우를 자동화하고, 플랫폼과 통합하고, 솔루션을 확장할 수 있습니다.
Autodesk MCP 서버*는 Design & Make 에이전트 워크플로우를 위해 특별히 제작된 관리형 생산 등급 커넥터입니다. Autodesk의 보안 및 규제 준수 표준에 따라 구축된 이 제품은 기업에서 안전하게 사용하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 워크플로우를 단순화하고 신뢰를 강화하므로 개인 개발자와 대기업 모두에 이상적입니다.
*곧 출시 예정
Autodesk의 보안 및 규제 준수 표준에 따라 구축되었으며 인증, 권한 및 데이터 보호 기능이 내장되어 있습니다.
Autodesk가 호스팅하며 API 변경의 영향을 받지 않도록 분리됩니다.
모델, 프로젝트, 사용자 컨텍스트를 입력으로 받아 Design & Make 사용 사례에 대한 상황에 따라 적절한 응답을 제공하도록 설계되었습니다.
Autodesk 로직이 내장되어 있으므로
모든 세부 사항을 지정할 필요가 없습니다.
Autodesk MCP 서버는 AI 시스템이 품질, 보안, 신뢰성을 우선시하는 실질적인 조치를 취할 수 있도록 해주는 강력한 커넥터 역할을 할 것입니다. Autodesk의 고품질 MCP 서버는 팀이 제어력이나 성능이 저하되지 않고 대규모로 설계하고 제작할 수 있는 역량을 제공합니다.
Revit의 새로운 가능성을 열고,
차세대 지능형 도구를 통해 완벽하게 연결하고,자동화하며, 혁신할 수 있습니다.
APS에서 지원하는 70개 이상의 모든 파일 형식에 대한 모델 데이터에 액세스하고 시각화하며 탐색할 수 있습니다(볼륨, 면적, 개수 등).
Fusion 공동 작업자를 초대하고, 프로젝트를 관리하며, 데이터를 검색하고, 구성요소 특성을 추가할 수 있습니다.
110가지가 넘는 Autodesk 제품의 도움말 컨텐츠를 바탕으로 AI가 생성한 튜토리얼, 안내서, 문제 해결 등을 통해 즉각적인 지원을 받을 수 있습니다.
AI 도입으로 개발자들이 소프트웨어를 구축, 자동화, 최적화하는 방식이 어떻게 달라지고 있는지 알아볼 수 있습니다.
MCP(Model Context Protocol)는 AI 시스템, 특히 LLM(대규모 언어 모델)이 외부 도구, 서비스 및 데이터 소스와 상호 작용하는 방식을 표준화하도록 설계된 오픈 소스 프레임워크입니다. AI의 USB-C, 즉 모델을 더 광범위한 디지털 에코시스템에 연결할 수 있게 해 주는 범용 커넥터라고 생각하면 됩니다.
MCP(Model Context Protocol) 서버는 더욱 주도적인 에이전틱 AI 워크플로우를 실현하기 위한 중추적인 단계를 표시하는 서비스로, AI가 API를 통해 실제 작업을 수행하는 데 필요한 인프라를 제공합니다. MCP 서버는 시스템 간에 보안 연결을 생성하는 데 사용자 지정 코드가 필요하지 않음으로 누구나 자연어 프롬프트를 사용하여 강력한 워크플로우를 활성화할 수 있습니다.
세 가지 핵심적인 AI 발전이 동시에 진행되면서, AI가 업무를 지원하는 방식이 빠르게 변화하고 있습니다.
첫째, AI가 점점 스마트해지면서 사용자가 실제로 무엇을 원하는지 파악하고 기억하는 능력이 크게 높아지고 있습니다.
둘째, AI는 평범한 언어를 코드로 변환하므로 사용자가 일상적인 표현으로 요청을 설명할 수 있습니다.
마지막으로, MCP 서버의 지원으로 AI는 이제 회사 도구 및 데이터에 연결되어 단순히 말로만 설명하지 않고 실질적인 조치까지 취할 수 있습니다.
이러한 세 가지 발전이 함께 이루어지면서 AI는 '유용한 챗봇'에서 '유능한 업무 파트너'로 전환되고 있습니다. 이러한 역량이 계속 강화되는 과정에서, 우리가 시간을 들이는 업무부터 무엇을 성취할 수 있는지까지, 전반적인 업무 방식이 근본적으로 바뀌게 될 것입니다.
Autodesk MCP 서버*는 Design & Make 에이전트 워크플로우를 위해 특별히 제작된 관리형 생산 등급 커넥터입니다. Autodesk의 보안 및 규제 준수 표준에 따라 구축된 이 제품은 기업에서 안전하게 사용하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 워크플로우를 단순화하고 신뢰를 강화하므로 개인 개발자와 대기업 모두에 이상적입니다.
*곧 출시 예정
Autodesk는 가까운 시일 내에 신뢰할 수 있는 MCP 서버를 릴리즈할 계획입니다. 관심 있는 고객은 https://feedback.autodesk.com/enter/에 방문하여 사용 가능한 MCP 서버를 살펴보고 베타 프로토타입 및 개념 증명을 시험해 볼 수 있습니다.
Autodesk는 학생 개인 데이터 또는 학생이 생성한 컨텐츠에 대한 교육을 진행하지 않습니다.
Autodesk는 해당 학생 개인 정보 보호법을 준수합니다.