소프트웨어 개발자

개발자의 AI 활용 사례

AI 도입으로 개발자들이 소프트웨어를 구축, 자동화, 최적화하는 방식이 어떻게 달라지고 있는지 알아보십시오. 지능형 설계 제안부터 에이전틱 시스템, 실시간 협업에 이르기까지 AI는 개발 수명주기를 새롭게 정립하고 있습니다. Autodesk Platform Services와 AI를 활용하여 더욱 스마트하고 빠르며 독창적으로 구축하는 방법을 알아보십시오.

AI의 새로운 물결에 대비하기: 에이전틱 시스템, 자동화 및 그 이상

Autodesk의 CTO인 Raji Arasu가 AI 때문에 Design & Make 분야의 소프트웨어 개발이 어떻게 바뀌고 있는지, 그리고 모든 개발자가 에이전틱 AI 우선 미래에 대비하기 위해 지금 무엇을 해야 하는지에 대해 이야기합니다. Autodesk DevCon에서 발표한 기조연설의 발췌문에서는 코딩 어시스턴트부터 자율형 워크플로우에 이르기까지 개발자가 AI 증강 시대에서 앞서 나갈 수 있는 방법에 대한 조언을 공유합니다.

Autodesk MCP 서버

Autodesk MCP 서버는 Design & Make 컨텍스트를 표준화하여 도구와 팀 간에 원활하고 안전하며 확장 가능한 협업을 지원합니다.

고객 주요 사례: AI 및 APS를 사용한 구축

AI 기반의 협업으로 정보 제공 및 결과 도출

Sparkel은 오슬로에 본사를 둔 스타트업으로, 건설 기술 전문가가 인공 지능을 사용하여 건설 도면을 해석하고 이해할 수 있도록 지원하는 소프트웨어를 개발합니다.

 

사례 읽기

AI와 디지털 트윈을 결합하여 더욱 스마트한 시설 관리

TCIT는 BIM(빌딩 정보 모델링), AI(인공 지능), IoT(사물 인터넷) 및 지능형 동영상 감시를 연결하여 디지털 플랫폼을 구축합니다.

 

사례 읽기

Forma가 통합된 AI 기반 렌더링으로 창의성 및 의사 결정 향상

EvolveLAB은 Autodesk의 Forma SDK를 통해 Veras를 Autodesk Forma 구조도 설계 워크플로우와 연결하여 프로젝트 생성의 초기 단계에 AI 지원 반복 렌더링을 도입했습니다.

 

사례 읽기

"신뢰할 수 있고 제대로 구조화된 데이터는 협업과 지속 가능성을 가능하게 하는 공통 언어를 만듭니다. 혼란을 유발하는 데이터를 제거함으로써 머신 러닝과 인공 지능이 만든 새로운 역량의 문을 열 수도 있습니다."

Lars Christian Fredenlund, Cobuilder AS CEO

AI 활용 사례: 데모, 튜토리얼 및 기술 심층 분석

AI 도구를 활용하여 실제 엔지니어링 문제를 해결하는 개발자의 기술 컨텐츠를 살펴보십시오. 이러한 데모, 튜토리얼, 코드 조각은 프런트엔드 및 백엔드 스택 전반에서 Autodesk Platform Services 및 AI를 사용하여 구축할 수 있는 실용적인 사례를 제공하므로, 더 빠른 진행과 스마트한 구축을 위해 활용할 수 있습니다.

Autodesk 뷰어에 안정적 확산 적용

데모

이 블로그에서는 APS 뷰어를 입력으로 사용하여 렌더링한 장면에서 생성된 하나의 이미지로 시작하여 사실적인 장면을 생성하는 한 가지 옵션을 공유합니다.

 

데모 보기
LLMs.text를 활용하여 APS의 AI 기반 개발 혁신

리소스

Autodesk API를 활용하여 AI 주도 개발을 더욱 쉽고 강력하게 진행하기 위해 전담 리소스를 구성했습니다.

 

파일 가져오기
BIM과의 대화: MCP 서버 + Claude를 사용하여 AEC 데이터 모델 탐색

튜토리얼

BIM과의 대화: MCP 서버 + Claude를 사용하여 AEC 데이터 모델 탐색

MCP 서버를 시작하고 실행하고 ACC 대시보드를 구축한 다음, 마지막으로 AEC 데이터 모델 쿼리 시스템을 탐색하여 점점 복잡해지는 세 단계를 진행합니다.

 

상세 설명 따르기

Autodesk DevCon 2025: APS 및 AI로 더욱 스마트하게 구축

Autodesk DevCon 2025에서 선보인 최고의 강의를 살펴보십시오. Autodesk Platform Services 및 AI를 활용하여 자동화, 설계 인텔리전스, 개발 워크플로우를 개선하는 방법을 중점적으로 설명합니다. 

Revit에 AI를 통합

동영상 보기 (영문)
신뢰할 수 있는 성과 기반 BIM을 위한 AI 파이프라인 개발

동영상 보기 (영문)
Autodesk Assistant 및 AEC 데이터 모델 API를 통한 AEC 프로젝트 워크플로우 혁신

동영상 보기 (영문)

실제 AI 체험: 액셀러레이터 및 교육 예정

Autodesk 개발자 팀의 지원을 통해 전문가와 소통하고, 교육을 받고, 프로젝트를 가속화할 수
있습니다.