개발자의 AI 활용 사례

Autodesk의 CTO인 Raji Arasu가 AI 때문에 Design & Make 분야의 소프트웨어 개발이 어떻게 바뀌고 있는지, 그리고 모든 개발자가 에이전틱 AI 우선 미래에 대비하기 위해 지금 무엇을 해야 하는지에 대해 이야기합니다. Autodesk DevCon에서 발표한 기조연설의 발췌문에서는 코딩 어시스턴트부터 자율형 워크플로우에 이르기까지 개발자가 AI 증강 시대에서 앞서 나갈 수 있는 방법에 대한 조언을 공유합니다.
Autodesk MCP 서버는 Design & Make 컨텍스트를 표준화하여 도구와 팀 간에 원활하고 안전하며 확장 가능한 협업을 지원합니다.
TCIT는 BIM(빌딩 정보 모델링), AI(인공 지능), IoT(사물 인터넷) 및 지능형 동영상 감시를 연결하여 디지털 플랫폼을 구축합니다.
EvolveLAB은 Autodesk의 Forma SDK를 통해 Veras를 Autodesk Forma 구조도 설계 워크플로우와 연결하여 프로젝트 생성의 초기 단계에 AI 지원 반복 렌더링을 도입했습니다.
Lars Christian Fredenlund, Cobuilder AS CEO
AI 도구를 활용하여 실제 엔지니어링 문제를 해결하는 개발자의 기술 컨텐츠를 살펴보십시오. 이러한 데모, 튜토리얼, 코드 조각은 프런트엔드 및 백엔드 스택 전반에서 Autodesk Platform Services 및 AI를 사용하여 구축할 수 있는 실용적인 사례를 제공하므로, 더 빠른 진행과 스마트한 구축을 위해 활용할 수 있습니다.
데모
이 블로그에서는 APS 뷰어를 입력으로 사용하여 렌더링한 장면에서 생성된 하나의 이미지로 시작하여 사실적인 장면을 생성하는 한 가지 옵션을 공유합니다.
리소스
Autodesk API를 활용하여 AI 주도 개발을 더욱 쉽고 강력하게 진행하기 위해 전담 리소스를 구성했습니다.
튜토리얼
Autodesk DevCon 2025에서 선보인 최고의 강의를 살펴보십시오. Autodesk Platform Services 및 AI를 활용하여 자동화, 설계 인텔리전스, 개발 워크플로우를 개선하는 방법을 중점적으로 설명합니다.
Autodesk 개발자 팀의 지원을 통해 전문가와 소통하고, 교육을 받고, 프로젝트를 가속화할 수
있습니다.