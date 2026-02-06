개발자의 AI 활용 사례

Autodesk의 CTO인 Raji Arasu가 AI 때문에 Design & Make 분야의 소프트웨어 개발이 어떻게 바뀌고 있는지, 그리고 모든 개발자가 에이전틱 AI 우선 미래에 대비하기 위해 지금 무엇을 해야 하는지에 대해 이야기합니다. Autodesk DevCon에서 발표한 기조연설의 발췌문에서는 코딩 어시스턴트부터 자율형 워크플로우에 이르기까지 개발자가 AI 증강 시대에서 앞서 나갈 수 있는 방법에 대한 조언을 공유합니다.