미디어 엔터테인먼트 분야의 AI

Autodesk AI는 비전을 저해하지 않으면서 더욱 빠르게 나아가려는 아티스트를 위해 개발되었습니다. Autodesk 도구는 편집 및 연출이 가능하고 항상 독창적 의도에 부합하는 등 모든 것을 완벽하게 제어하는 동시에 제작 속도를 높이도록 설계되었습니다. Autodesk AI는 애니메이션 제작, 컴포지팅, 일정 관리 등 어떤 작업을 하더라도 미디어 및 엔터테인먼트 제작의 모든 단계에서 고객의 프로세스를 지원합니다. 신뢰가 중요하기 때문에 AI를 훈련하는 방식과 데이터를 사용하는 방식을 투명하게 공개함으로써 사용자는 안심하고 서비스를 만들 수 있게 됩니다.