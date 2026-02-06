미디어 엔터테인먼트 분야의 AI

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Autodesk AI는 비전을 저해하지 않으면서 더욱 빠르게 나아가려는 아티스트를 위해 개발되었습니다. Autodesk 도구는 편집 및 연출이 가능하고 항상 독창적 의도에 부합하는 등 모든 것을 완벽하게 제어하는 동시에 제작 속도를 높이도록 설계되었습니다. Autodesk AI는 애니메이션 제작, 컴포지팅, 일정 관리 등 어떤 작업을 하더라도 미디어 및 엔터테인먼트 제작의 모든 단계에서 고객의 프로세스를 지원합니다. 신뢰가 중요하기 때문에 AI를 훈련하는 방식과 데이터를 사용하는 방식을 투명하게 공개함으로써 사용자는 안심하고 서비스를 만들 수 있게 됩니다.
반복적으로 해야 하는 기술적인 작업의 속도를 높여 아티스트가 창의적인 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
고객 스타일에 맞게 조정되는 편집 가능하고 비파괴적인 AI 출력을 통해 완전한 예술적 소유권을 유지 관리할 수 있습니다.
인디 크리에이터부터 AAA 스튜디오에 이르기까지 Autodesk AI 도구는 제작 규모 또는 예산 요구 사항에 맞게 확장할 수 있습니다.
Autodesk는 AI가 언제나 아티스트를 위해 일해야 한다고 믿습니다. 이것이 바로 Autodesk AI가 크리에이티브 제어, 워크플로우 통합, 신뢰할 수 있는 투명성이라는 세 가지 핵심 원칙을 기반으로 하는 이유입니다. Autodesk 도구는 고객의 파이프라인에 완벽하게 맞고, 고객의 스타일에 따라 조정하며, 고객의 데이터를 존중하도록 설계되었습니다. 그렇기 때문에 전 세계의 스튜디오와 크리에이터들은 Autodesk를 믿고 맡기며 본인의 이야기를 전달합니다.
Autodesk Flow Studio
Flow Studio의 클라우드 기반 AI 기반 3D 툴셋을 사용해 실사 영상을 편집 가능한 CG 장면으로 변환할 수 있습니다. 복잡한 설정이 필요하지 않습니다. 빠르고 간편하게 사용할 수 있으며 자유롭게 제어할 수 있는 AI와 함께 상상 속의
이야기를 현실로 구현하세요.
Autodesk Maya
성과와 스토리 개선에 집중합니다. MotionMaker는 키프레임, 모션 캡처, 머신 러닝을 결합하여 모션을 빠르게 생성하고 배경 캐릭터든 히어로 샷이든 강력한 시작점을 제공합니다.
AUTODESK Flow Production Tracking
종속성, 리소스 가용성, 크리에이티브 우선순위를 분석하는 AI로 제작 타임라인을 최적화하십시오. Flow 제너레이티브 스케줄링은 프로듀서와 코디네이터가 더 현명하고 빠르게 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
Autodesk Flame
Flame의 거의 10가지에 달하는 AI 기반 VFX 및 마무리 도구를 사용하면, 3D 포인트 클라우드를 생성하여 장면에 객체를 배치하고, 슬로 모션 샷을 위한 추가 프레임을 만드는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
이미지 Cosmic Monkey
Autodesk Maya
빠른 대화식 방식으로 복잡한 캐릭터 변형을 구현할 수 있습니다. 수동으로 가중치 페인팅을 줄이고 캐릭터 설정 속도를 높일 수 있습니다.
90초짜리 단편 영화 Phantom Sky와 같은 프로젝트는 보통 아티스트 팀이 몇 개월에 걸쳐 완료해야 했습니다. Griffin Animation Studios의 설립자인 Eddie Chew는 Maya에서 MotionMaker를 사용하여 단 6주 만에 여러 생동감 있는 캐릭터를 구현했습니다. 이러한 변화 덕분에 Eddie Chew는 가장 중요한 요소, 즉 연기, 세련미, 스토리텔링에 더 많은 시간을 집중할 수 있었습니다. MotionMaker는 효율성과 독창성 사이에서 새로운 균형을 이룰 수 있으므로 디테일을 희생하지 않고도 더욱 과감한 고객 프로젝트를 진행할 수 있습니다.
Autodesk는 스튜디오, 아티스트, 기술자들과 긴밀히 협력하여 AI 도구가 투명하고 안전하며
사용하는 사람들에 의해 형성되도록 노력하고 있습니다.
- Juan Carlos Galindo, Boxel Studio 신기술 책임자
— Todd Widup, 리깅 아티스트
— Fabio De Proft, Imaginary Globe 창립자
— Sean Findley, Mango FX 창립자
AI가 어떻게 아티스트의 역량을 강화하고, 제작을 간소화하며, 크리에이티브 업무의 미래를 재정의하는지 알아보십시오. 업계 리더에게 AI가 더 이상 선택 사항이 아닌 이유를 설명합니다. AI는 혁신을 촉진하고, 지루한 작업을 자동화하며, 경쟁력을 유지하는 데 필수 요소가 되었습니다. 보고서를 다운로드하여 독점적 정보, 채용 동향, 최고의 기업들이 AI를 활용한 스토리텔링의 다음 장을 준비하는 방법을 살펴보십시오.
Flow Studio, Maya 등 다양한 AI 기반 도구를 비용 효율적인 단일 구매로 받을 수 있습니다.
Flow Studio는 크리에이티브 프로세스의 속도를 높이도록 설계된 다양한 AI 기반 도구를 제공합니다. 주요 기능으로는 마커리스 모션 캡처, Video-to-3D Scene 기술 및 필수 요소를 자동으로 생성하는 카메라 트래킹, 클린 플레이트, 알파 마스크, 캐릭터 패스와 같은 기능이 있습니다. 모든 요소를 Maya, Blender, Unreal 등 원하는 3D 도구로 내보낼 수 있어 창작자가 작업 전반을 제어하며 자유롭게 다듬고 발전시켜 나갈 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
Maya에서는 MotionMaker 및 ML(머신 러닝) 디포머와 같은 Autodesk AI 기능을 사용할 수 있습니다. MotionMaker는 몇 개의 키프레임이나 모션 경로만으로 캐릭터 모션을 생성하여 애니메이션 워크플로우 속도를 크게 높여줍니다. ML 디포머는 복잡한 캐릭터 표현을 빠르게 대화식으로 자연스럽게 표현해 주는 도구입니다. 두 도구 모두 반복 작업을 자동화해 주므로 아티스트는 창의적인 프로세스에 집중할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
Autodesk Flame에는 수동 작업을 줄이고 시각 효과 및 마무리 작업의 전반적인 효율성을 높일 수 있는 AI 기반 기능이 점점 더 많이 추가되고 있습니다. 현재 제공되는 기능은 다음과 같습니다.
자세한 내용은 여기를 참조하십시오.