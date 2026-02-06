Autodesk AI

건축 및 엔지니어링 분야의 AI

포괄적인 솔루션을 위한 AI 기반 워크플로우.

건축 및 엔지니어링 분야에서 AI의 가치

Autodesk AI는 비전을 저해하지 않으면서 더욱 빠르게 나아가려는 설계자와 엔지니어를 위해 개발되었습니다. Autodesk 도구는 편집 및 연출이 가능하고 항상 크리에이티브 의도에 부합하는 등 모든 것을 완벽하게 제어하는 동시에 프로젝트 일정을 단축하도록 설계되었습니다. Autodesk AI는 계획, 개념 수립, 분석 등 어떤 작업에서도 AECO 수명주기의 모든 단계에서 프로세스를 지원합니다. 당사는 신뢰를 중요하게 여기므로, AI를 훈련하는 방식과 데이터를 사용하는 방식을 투명하게 공개하며, 따라서 사용자는 안심하고 서비스를 제공할 수 있습니다.

주요 고객 성과

워크플로우 자동화

반복적으로 해야 하는 필수 작업의 속도를 높여, 창의적인 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

실시간 설계 증강

AI 기반 분석 및 시뮬레이션을 통해 설계 프로세스 전반에 걸쳐 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있으므로 원하는 프로젝트 성과를 더 효과적으로 달성할 수 있습니다. 

AI 지원 의사 결정

Autodesk AI는 방대한 데이터를 가장 스마트한 솔루션을 만드는 데 가장 중요한 사항을 강조하는 실행 가능한 실시간 정보로 전환하여 사용자를 지원합니다.

Autodesk AI를 사용해야 하는 이유

Autodesk는 AI가 언제나 사람을 위해 일해야 한다고 믿기 때문입니다. Autodesk AI는 크리에이티브 제어, 워크플로우 통합, 신뢰할 수 있는 투명성이라는 세 가지 핵심 원칙을 기반으로 합니다. Autodesk 도구는 고객의 워크플로우에 맞고, 고객의 프로세스에 따라 조정하며, 고객의 데이터를 존중하도록 설계되었습니다. 이러한 이유로 전 세계의 건축 및 엔지니어링 기업은 Autodesk가
과감한 아이디어를 실현하는 데 도움이 된다고 믿고 있습니다.

건축 및 엔지니어링 분야의 Autodesk AI 도구

Forma의 실시간 분석

Autodesk Forma

실시간 분석

바람과 소음에 대한 예측 분석을 실시간으로 수행하여 성과 개선으로 이어지는 스마트한 설계 결정을 내릴 수 있습니다.

 

Forma의 내재 탄소 분석

Autodesk Forma

내재 탄소 분석

수명주기 동안의 내재 탄소 데이터를 액세스 가능한 시각화 및 정보로 상세하게 표시해 거의 즉시 결과를 제공하는 기능입니다.

 

Forma의 사이트 자동화

Autodesk Forma

사이트 자동화

부지 및 건물 배치 설계 프로세스를 크게 가속해 사용자가 여러 옵션을
탐색하고 평가할 수 있도록 지원하는
기능입니다.

 

Autodesk Infodrainage의 머신 러닝 델류지 도구

Autodesk InfoDrainage

머신 러닝 델류지 도구

부지 표면에 물을 뿌릴 때 홍수 지도를 빠르고 정확하게 예측하는 동시에, 연못이나 저습지와 같은 저장 구조물 및 우수 제어에 가장 적합한 지점을 강조 표시합니다.

 

AutoCAD의 Autodesk Assistant

Autodesk AutoCAD

Autodesk Assistant

대화형 AI를 통해 AutoCAD와 관련된 유용한 AI 생성 지원 및 솔루션을 편리하게 이용할 수 있습니다.

 

AutoCAD의 표식 가져오기 및 도우미

Autodesk AutoCAD

표식 가져오기 및 도우미

사용자는 표식 가져오기 및 도우미를 사용하여 표식을 AutoCAD 환경으로 직접 가져올 수 있으며, 사용자는 안내를 기반으로 이러한 표식을 설계에 자동으로 통합할 수 있습니다.

 

AutoCAD의 매크로 어드바이저

Autodesk AutoCAD

내 정보: 매크로 어드바이저

적절한 시점에 적절한 컨텍스트에서 선별된 팁과 귀중한 정보를 제공하여 생산성을 높입니다. 

 

Revit의 제너레이티브 디자인

Autodesk Revit

제너레이티브 디자인

목표, 구속조건, 입력을 바탕으로 신속하게 설계 대안을 생성하여 성과가 더 우수한 데이터 기반 의사 결정 옵션을 제공할 수 있습니다.

AutoCAD의 표식 가져오기 및 도우미를 위한 AI 투명도 카드

창의력을 고양하는 책임감 있는 AI

AI는 설계자, 건축가, 엔지니어가 가장 열정적으로 수행하는 작업을 지원할 수 있어야 합니다. 이러한 이유로 Autodesk의 AI는 워크플로우를 가속화하여 프로젝트 역량을 높이고, 프로젝트 데이터 분석을 통해 예측형 정보를 제공하며, 지루한 작업을 자동화하여 창의적 탐색 수준을 향상할 수 있도록 설계되었습니다. Autodesk AI 도구는 투명하며 이를 사용하는 전문가에 의해 형성됩니다.

Autodesk는 고객이 신뢰할 수 있는 AI를 만들고 있습니다. 건축 환경의 미래가 AI에 달려 있기
때문입니다.

2025 State of Design & Make 보고서

건축 및 엔지니어링 리더들은 실제로 AI에 대해 어떻게 생각합니까?

Autodesk의 글로벌2025 State of Design & Make 연구는 AI에 대한 전반적인 인식 하락을 반영하며, 이는 리더들이 구현의 현실, 지속적인 기술력 부족, 현재 기술의 한계에 직면하면서 AI가 전형적인 기술 열풍 사이클을 따르고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 대다수의 리더는 향후 몇 년 동안 AI 기술에 대한 투자를 늘릴 것이라고 말합니다.

주요 제품

Forma

개념 설계, 모델링 도구 및 실시간 분석을 통해 프로젝트 성과 개선

AutoCAD

솔리드와 서피스 기반의 설계부터 모델링, 도면 작업까지 가능한 2D 및 3D CAD

Revit

강력한 BIM(빌딩 정보 모델링) 도구를 사용하여 빌딩을 계획, 설계, 시공 및 관리할 수 있습니다.

FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

건축 및 엔지니어링 분야에서 AI가 주로 응용되는 영역은 무엇입니까?

오늘날 건축 및 엔지니어링 전문가는 Autodesk의 AECO 제품 솔루션이 제공하는 AI 기반 기능을 통해 프로세스를 자동화하고, 효율성을 높이며, 창의성과 혁신을 촉진할 수 있습니다. Forma의 실시간 환경 분석, Civil 3D의 배수 시스템 제너레이티브용 모델링, AutoCAD의 더 빠른 반복 작업, Recap Pro를 통한 스마트한 Scan to BIM 워크플로우 등 Autodesk AI는 고객이 작업을 더 효과적이고 효율적으로 수행하는 것은 물론 지속 가능한 결과물로 프로젝트를 제공할 수 있도록 지원합니다.

현재 AutoCAD에서 사용할 수 있는 Autodesk AI 기능은 무엇입니까?

Autodesk AI는 AutoCAD 사용자가 지루한 반복 작업을 빠르게 완수하고, 작성 및 탐색에 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다. 내 정보: 매크로 어드바이저, 표식 가져오기 및 도우미, 스마트 블록 등의 기능을 모두 AutoCAD에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

현재 Forma에서 사용할 수 있는 Autodesk AI 기능은 무엇입니까?

Forma에는 신속한 소음 및 바람 분석, 현장 옵셔니어링, 내재 탄소 등 AI 기반 기능이 점점 더 많이 추가되고 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.