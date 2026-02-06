건축 및 엔지니어링 분야의 AI

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Autodesk AI는 비전을 저해하지 않으면서 더욱 빠르게 나아가려는 설계자와 엔지니어를 위해 개발되었습니다. Autodesk 도구는 편집 및 연출이 가능하고 항상 크리에이티브 의도에 부합하는 등 모든 것을 완벽하게 제어하는 동시에 프로젝트 일정을 단축하도록 설계되었습니다. Autodesk AI는 계획, 개념 수립, 분석 등 어떤 작업에서도 AECO 수명주기의 모든 단계에서 프로세스를 지원합니다. 당사는 신뢰를 중요하게 여기므로, AI를 훈련하는 방식과 데이터를 사용하는 방식을 투명하게 공개하며, 따라서 사용자는 안심하고 서비스를 제공할 수 있습니다.
반복적으로 해야 하는 필수 작업의 속도를 높여, 창의적인 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
AI 기반 분석 및 시뮬레이션을 통해 설계 프로세스 전반에 걸쳐 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있으므로 원하는 프로젝트 성과를 더 효과적으로 달성할 수 있습니다.
Autodesk AI는 방대한 데이터를 가장 스마트한 솔루션을 만드는 데 가장 중요한 사항을 강조하는 실행 가능한 실시간 정보로 전환하여 사용자를 지원합니다.
Autodesk는 AI가 언제나 사람을 위해 일해야 한다고 믿기 때문입니다. Autodesk AI는 크리에이티브 제어, 워크플로우 통합, 신뢰할 수 있는 투명성이라는 세 가지 핵심 원칙을 기반으로 합니다. Autodesk 도구는 고객의 워크플로우에 맞고, 고객의 프로세스에 따라 조정하며, 고객의 데이터를 존중하도록 설계되었습니다. 이러한 이유로 전 세계의 건축 및 엔지니어링 기업은 Autodesk가
과감한 아이디어를 실현하는 데 도움이 된다고 믿고 있습니다.
Autodesk Forma
수명주기 동안의 내재 탄소 데이터를 액세스 가능한 시각화 및 정보로 상세하게 표시해 거의 즉시 결과를 제공하는 기능입니다.
Autodesk InfoDrainage
부지 표면에 물을 뿌릴 때 홍수 지도를 빠르고 정확하게 예측하는 동시에, 연못이나 저습지와 같은 저장 구조물 및 우수 제어에 가장 적합한 지점을 강조 표시합니다.
Autodesk AutoCAD
대화형 AI를 통해 AutoCAD와 관련된 유용한 AI 생성 지원 및 솔루션을 편리하게 이용할 수 있습니다.
Autodesk AutoCAD
사용자는 표식 가져오기 및 도우미를 사용하여 표식을 AutoCAD 환경으로 직접 가져올 수 있으며, 사용자는 안내를 기반으로 이러한 표식을 설계에 자동으로 통합할 수 있습니다.
Autodesk Revit
목표, 구속조건, 입력을 바탕으로 신속하게 설계 대안을 생성하여 성과가 더 우수한 데이터 기반 의사 결정 옵션을 제공할 수 있습니다.
AI는 설계자, 건축가, 엔지니어가 가장 열정적으로 수행하는 작업을 지원할 수 있어야 합니다. 이러한 이유로 Autodesk의 AI는 워크플로우를 가속화하여 프로젝트 역량을 높이고, 프로젝트 데이터 분석을 통해 예측형 정보를 제공하며, 지루한 작업을 자동화하여 창의적 탐색 수준을 향상할 수 있도록 설계되었습니다. Autodesk AI 도구는 투명하며 이를 사용하는 전문가에 의해 형성됩니다.
Autodesk는 고객이 신뢰할 수 있는 AI를 만들고 있습니다. 건축 환경의 미래가 AI에 달려 있기
때문입니다.
— Mike DeOrsey, Stantec 디지털 실무 관리자
— Gary Furphy, Jacobs 중동 디지털 엔지니어링 책임자
Autodesk의 글로벌2025 State of Design & Make 연구는 AI에 대한 전반적인 인식 하락을 반영하며, 이는 리더들이 구현의 현실, 지속적인 기술력 부족, 현재 기술의 한계에 직면하면서 AI가 전형적인 기술 열풍 사이클을 따르고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 대다수의 리더는 향후 몇 년 동안 AI 기술에 대한 투자를 늘릴 것이라고 말합니다.
오늘날 건축 및 엔지니어링 전문가는 Autodesk의 AECO 제품 솔루션이 제공하는 AI 기반 기능을 통해 프로세스를 자동화하고, 효율성을 높이며, 창의성과 혁신을 촉진할 수 있습니다. Forma의 실시간 환경 분석, Civil 3D의 배수 시스템 제너레이티브용 모델링, AutoCAD의 더 빠른 반복 작업, Recap Pro를 통한 스마트한 Scan to BIM 워크플로우 등 Autodesk AI는 고객이 작업을 더 효과적이고 효율적으로 수행하는 것은 물론 지속 가능한 결과물로 프로젝트를 제공할 수 있도록 지원합니다.
Autodesk AI는 AutoCAD 사용자가 지루한 반복 작업을 빠르게 완수하고, 작성 및 탐색에 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다. 내 정보: 매크로 어드바이저, 표식 가져오기 및 도우미, 스마트 블록 등의 기능을 모두 AutoCAD에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.