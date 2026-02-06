건축 및 엔지니어링 분야의 AI

AI는 설계자, 건축가, 엔지니어가 가장 열정적으로 수행하는 작업을 지원할 수 있어야 합니다. 이러한 이유로 Autodesk의 AI는 워크플로우를 가속화하여 프로젝트 역량을 높이고, 프로젝트 데이터 분석을 통해 예측형 정보를 제공하며, 지루한 작업을 자동화하여 창의적 탐색 수준을 향상할 수 있도록 설계되었습니다. Autodesk AI 도구는 투명하며 이를 사용하는 전문가에 의해 형성됩니다.

Autodesk는 고객이 신뢰할 수 있는 AI를 만들고 있습니다. 건축 환경의 미래가 AI에 달려 있기

때문입니다.