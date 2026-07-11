Fusion 서브스크립션 3+1 프로모션을 통해 Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing 및 Autodesk Fusion for Design에 대한 Autodesk 1년 서브스크립션 4개를 추가 구매하면 Autodesk 글로벌 권장 소비자 가격(SRP)에서 25% 할인을 받을 수 있습니다(세금 제외).

Autodesk는 자체 판단에 따라 어떠한 사유로든 언제라도 고지 없이 본 프로모션의 일부 또는 전체를 취소, 보류 또는 변경할 수 있습니다. Autodesk 소프트웨어의 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 프로모션은 2026년 2월 7일부터 2027년 1월 31일까지 상업용 버전에 대해 제공되며 다른 리베이트 또는 프로모션과 중복 적용될 수 없고 법률로 금지 또는 제한된 경우에는 무효입니다. 본 프로모션은 EBA(Enterprise Business Agreement), 대량 구매 계약 또는 해외 사용 권한(Extra Territory rights)을 구매한 계정을 비롯한 계약 계정에 Autodesk가 제공한 조건 또는 할인과 함께 적용될 수 없습니다. 해당하는 경우, 이 프로모션은 정부 고객 할인 프로그램과 중복 적용되지 않습니다.

Autodesk는 라이선스 또는 서브스크립션 방식으로 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 무료 소프트웨어 또는 서비스를 포함한 오토데스크 소프트웨어 및 서비스를 설치, 액세스 또는 사용할 수 있는 권한은 해당하는 라이선스 또는 서비스 계약에 의해 명시적으로 허여된 라이선스 권한 및 서비스 자격으로만 제한되며 해당 계약의 모든 이용 약관을 수락 및 준수해야 합니다. 서브스크립션을 구매한 경우 제공 여부에 따라 고정된 가격에 월별 또는 연간 기준으로 자동 갱신될 수 있습니다. 혜택 및 구매 옵션은 언어, 지역, 소프트웨어 및 서비스에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. 클라우드 서비스에 액세스하기 위해서는 인터넷 연결이 필요하며 이용 약관에 명시된 지리적 제한 사항이 적용됩니다.

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