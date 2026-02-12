"Preymaker는 글로벌 인력을 중심으로 설계된 스튜디오이기 때문에, 커뮤니케이션의 핵심으로 검증된 솔루션이 필요했습니다. Flow Production Tracking은 그런 요구에 부합하는, 현장에서 이미 입증된 툴이었죠. 이를 통해 전 세계에 있는 모든 아티스트가 하나의 끊김 없는 팀처럼 모든 프로젝트에서 협업할 수 있는 환경을 구축했습니다."