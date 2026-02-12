Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
프로젝트가 아무리 복잡해도, 기획부터 일정 관리까지 모든 과정을 하나의 흐름으로 연결하세요. Flow Production Tracking(구 ShotGrid)은 리소스, 에셋, 인력을 하나의 중앙 허브에서 관리하며 프로덕션 전 단계를 유기적으로 연결합니다.
Flow Production Tracking으로 프로덕션 파이프라인을 중앙에서 통합하세요. 에셋, 작업, 리뷰, 데이터를 하나로 통합해 팀 간 원활한 협업을 지원하는 보안 클라우드 시스템을 제공합니다.
Flow Production Tracking을 통해 팀은 하나의 연결된 환경에서 작업을 검토하고 의견을 나누며, 같은 공간에 있든 전 세계에 흩어져 있든 항상 동일한 목표와 흐름을 유지할 수 있습니다.
아티스트가 작업에 온전히 집중할 수 있도록 하세요. Flow Production Tracking은 피드백과 버전 관리 기능을 크리에이티브 툴 안에서 바로 제공해, 리뷰와 수정 과정을 자연스럽고 매끄럽게 이어줍니다.
— Angus Kneale, Chief Creative Officer, Preymaker
— Amaan Akram, head of VFX, Untold Studios
ShadowMachine
ShadowMachine은 Flow Production Tracking과 Flow Capture를 활용해 커뮤니케이션을 간소화하고, 데이터를 체계적으로 정리했으며, 워크플로우와 리소스 운영에 발생할 수 있는 문제를 초기에 파악해 선제적으로 대응할 수 있었습니다.
Image courtesy of ShadowMachine
Zero VFX
Zero VFX가 Flow Production Tracking을 활용해 900개가 넘는 VFX 샷의 리소스 계획, 촬영, 후반 작업을 어떻게 조율했는지 확인해 보세요. 공의 시점에서 촬영된 24초짜리 테니스 랠리처럼 고난도 장면도 하나의 흐름 안에서 완성할 수 있었습니다.
Image courtesy of Zero VFX
WeFX
토론토에 기반을 둔 VFX 스튜디오 WeFX는 Flow Production Tracking을 활용해 팀의 작업 수용 범위를 확장하고, 리소스를 최적화하며, 커뮤니케이션을 강화해 빠르게 증가하는 고객 요구를 성공적으로 충족했습니다.
Image courtesy of WeFX
프로젝트 변수가 어떻게 바뀌더라도 팀의 리소스를 예측하고 전략적으로 운영하세요. Autodesk AI 기반의 Flow Generative Scheduling은 일정을 자동으로 재조정하고 다양한 시나리오를 시뮬레이션해 최적의 선택지를 비교할 수 있도록 지원하며, 수작업으로 계획하던 프로덕션 운영의 혼란을 획기적으로 줄여줍니다.
현재 베타로 제공되는 Flow Shared Playlists를 통해 여러 지역에 분산된 이해관계자와의 커뮤니케이션과 리뷰를 간소화하세요. 보안이 강화된 공유 데이터 모델을 기반으로 샷을 손쉽게 패키징하여 Flow Capture로 전달할 수 있어, 더 빠른 리뷰와 정확한 의사결정을 지원합니다.
Flow Production Tracking은 업계 최고 수준의 보안 요구 사항까지 충족하도록 설계되었습니다. SSO, 2단계 인증, IP 허용 목록, 프로젝트 단위 격리 등 강력한 보안 기능을 통해 프로젝트와 고객의 지적 재산을 전 과정에서 안전하게 보호합니다.
Flow Production Tracking에 대해 더 자세히 알아보세요.